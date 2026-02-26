Την ετυμηγορία του για την πολύκροτη υπόθεση των υποκλοπών ανακοίνωσε το Μονομελές Πλημμελειοδικείο Αθηνών, κρίνοντας ένοχους τους τέσσερις κατηγορούμενους για τη χρήση του λογισμικού Predator.

Συγκεκριμένα, οι Ντίλιαν, Χάμου, Μπίτζιος και Λαβράνος καταδικάστηκαν κατ’ επιτρεπτή μεταβολή της κατηγορίας για αθέμιτη επέμβαση σε σύστημα αρχειοθέτησης προσωπικών δεδομένων, πράξη που κρίθηκε τετελεσμένη για πέντε θύματα και σε βαθμό απόπειρας για άλλους 82 παθόντες.

Επιπλέον, το δικαστήριο έκρινε τους κατηγορούμενους ένοχους για παραβίαση του απορρήτου τηλεφωνικής επικοινωνίας και προφορικής συνομιλίας, καθώς και για παράνομη πρόσβαση σε σύστημα πληροφοριών ή δεδομένα, αδικήματα που τελέστηκαν κατ’ εξακολούθηση, σε βαθμό τετελεσμένο και σε απόπειρα.

Από την πλευρά του, ο Νίκος Ανδρουλάκης δήλωσε δικαιωμένος για την απόφαση του δικαστηρίου να καταδικάσει εμπλεκόμενους στην υπόθεση των υποκλοπών. Ταυτόχρονα χαρακτήρισε «μεγάλη ήττα του παρακράτους που οργάνωσε το σύστημα Μαξίμου και ο Πρωθυπουργός την απόφαση».

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ επισήμανε ότι η συγκεκριμένη απόφαση είναι το αποτέλεσμα της μήνυσης που είχε καταθέσει το 2022 ενώ τόνισε πως «εκθέτει και τους χειρισμούς της ηγεσίας της δικαιοσύνης που αρχειοθέτησε σοβαρές πτυχές της δυσώδους αυτής υπόθεσης, η οποία όχι μόνο παραβίασε κατάφωρα τα ανθρώπινα δικαιώματα και το κράτος δικαίου αλλά διακυβεύτηκε και η ασφάλεια της χώρας όταν ανενδοίαστα τέθηκε υπό παρακολούθηση η ηγεσία των ενόπλων δυνάμεων επιτρέποντας να κατέχουν αυτό το υλικό άγνωστοι τρίτοι».

Όπως ανέφερε, «με τη σημερινή απόφαση, ο φάκελος διαβιβάζεται ξανά στην εισαγγελία για έρευνα που θα αφορά μεταξύ άλλων αδικημάτων, και αυτό της κατασκοπείας», ενώ άφησε αιχμές για υπουργούς και κυβερνητικά στελεχη που επέλεξαν συνειδητά να λείπουν, απο αυτόν τον αγώνα που, όπως σημείωσε ο κ. Ανδρουλάκης, «αν και είχαν πολιτικό και θεσμικό καθήκον να είναι μηνυτές, μάρτυρες και διώκτες, προτίμησαν τη σιωπή και συνέργησαν στη συγκάλυψη».

Υπογράμμισε ότι παρά τις κατά καιρούς «παραινέσεις» να υποστείλει τη σημαία αυτής της μάχης, «γιατί «κούρασε» και «ποιον αφορά πια», ούτε στιγμή δεν σκέφτηκα να παρατήσω την επιβεβλημένη πολιτική και νομική διαδρομή».

Στη συνέχεια, τόνισε ότι «ο αγώνας θα συνεχιστεί μέχρις ότου λογοδοτήσουν όλοι οι πρωταγωνιστές αυτής της σκοτεινής υπόθεσης. Επόμενος σταθμός είναι το ΕΔΔΑ για τη συμμόρφωση της κυβέρνησης με την απόφαση του ανωτάτου δικαστηρίου της χώρας».

Κάλεσε, τέλος, τον πρωθυπουργό να δώσει εντολή στην ΕΥΠ, που είχε υπό την εποπτεία του, να εκτελέσει την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας ώστε να ενημερωθεί για τους λόγους της παρακολούθησής του. «Αρκετά εξέθεσε τη χώρα και τραυμάτισε τους θεσμούς, τη διάκριση των εξουσιών και το κράτος δικαίου με τις επιλογές του», δήλωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης.

«Ο Νίκος Ανδρουλάκης θα πάει την υπόθεση μέχρι τέλους»

Μετά την ανακοίνωση της απόφασης, ο συνήγορος του Νίκου Ανδρουλάκη, Χρήστος Κακλαμάνης, δήλωσε πως αυτό που έχουν πει από την αρχή είναι ότι ο Νίκος Ανδρουλάκης θα πάει αυτή την υπόθεση μέχρι τέλους, τόσο στα ελληνικά όσο και στα ευρωπαϊκά δικαστήρια. Συμπλήρωσε πως η σημερινή απόφαση αποτελεί μια τεράστια δικαίωση για τον Nίκο Ανδρουλάκη, ωστόσο σημείωσε ότι δεν είναι το τέλος, ούτε καν η αρχή του τέλους, αλλά απλά το τέλος της αρχής, προαναγγέλλοντας σπουδαιότερη συνέχεια.

Από την πλευρά του, ο δικηγόρος για την υποστήριξη της κατηγορίας, Σωκράτης Χαραλάμπους, χαρακτήρισε την απόφαση δίκαιη, αναμενόμενη και γενναία για την ελληνική δικαιοσύνη, η οποία στάθηκε στο ύψος των περιστάσεων. Ο Σωκράτης Χαραλάμπους υπογράμμισε ότι αποδόθηκε δίκαιο όχι μόνο μέσω της καταδίκης στον μέγιστο βαθμό -καθώς τα οκτώ χρόνια είναι το ανώτατο όριο έκτισης για πλημμελήματα- αλλά κυρίως για τη διαβίβαση της υπόθεσης για αδικήματα που στην προδικασία δεν ερευνήθηκαν.

​ Περαιτέρω διερεύνηση για κακουργήματα

Σύμφωνα με τον Σωκράτη Χαραλάμπους, η δικαιοσύνη διέταξε τη διερεύνηση ποινικών ευθυνών για αδικήματα όπως η ψευδορκία και η ηθική αυτουργία σε αυτήν, καθώς και για το αδίκημα της κατασκοπείας.

Ο ίδιος επισήμανε πως πρόκειται για το σοβαρότερο αδίκημα που τελέστηκε και μπορεί να διερευνηθεί πλέον και σε κακουργηματική μορφή, σημειώνοντας ότι ενώ ο εισαγγελέας πρότεινε την κακουργηματική μορφή, το δικαστήριο την αναγνώρισε τουλάχιστον σε πλημμεληματική βάση στο παρόν στάδιο.