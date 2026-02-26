Ο Κριστιάνο απέκτησε το 25% των μετοχών της Αλμερία ενισχύοντας την επιχειρηματική του παρουσία στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο. Η ισπανική ομάδα βρίσκεται αυτή τη στιγμή στην 3η θέση της Liga Hypermotion, διεκδικώντας την άνοδο.

Η επένδυση πραγματοποιήθηκε μέσω της CR7 Sports Investments, νέας θυγατρικής της CR7 SA, της εταιρείας μέσω της οποίας ο Πορτογάλος σταρ διαχειρίζεται τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες. Ο 41χρονος επιθετικός της Αλ Νασρ τόνισε πως εδώ και καιρό επιθυμούσε να συμβάλει στο ποδόσφαιρο και εκτός αγωνιστικών χώρων.

«Είχα την φιλοδοξία να προσφέρω στο ποδόσφαιρο πέρα από την παρουσία μου στο γήπεδο. Η Αλμερία είναι ένας σύλλογος με ισχυρή βάση και σαφές περιθώριο ανάπτυξης. Θέλω να συνεργαστώ με τη διοίκησή του και να στηρίξω τη νέα φάση εξέλιξης», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Αν και δεν έγιναν γνωστές οι οικονομικές λεπτομέρειες της συμφωνίας, η κίνηση περιγράφεται ως «στρατηγική επένδυση» με μακροπρόθεσμο ορίζοντα. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η CR7 Sports Investments θα λειτουργεί ως όχημα για την αξιολόγηση και υλοποίηση ευκαιριών στον χώρο του επαγγελματικού αθλητισμού.

Ο πρόεδρος της Αλμερία, Μοχάμεντ Αλ Κχερέιτζι, εξέφρασε την ικανοποίησή του για τη συμφωνία, επισημαίνοντας ότι ο Ρονάλντο γνωρίζει άριστα το ισπανικό ποδόσφαιρο και κατανοεί τις προοπτικές τόσο της πρώτης ομάδας όσο και της ακαδημίας.

Η συγκεκριμένη κίνηση αποτελεί ακόμη ένα βήμα στη μετάβαση του Κριστιάνο Ρονάλντο από τον ρόλο του κορυφαίου ποδοσφαιριστή σε εκείνον του διεθνούς επενδυτή και παράγοντα του αθλήματος.