Κερδοφορία στα 1,07 δισ. ευρώ το 2025, η οποία αντιστοιχεί σε 16% απόδοση ενσώματων ιδίων κεφαλαίων, εξομαλυμένη για έκτακτα στοιχεία ανακοίνωσε η Τράπεζα Πειραιώς για το σύνολο του 2025. Τα καθαρά κέρδη διαμορφώθηκαν στα 250 εκατ. ευρώ στο 4ο τρίμηνο του 2025.

Με βάση τις επιδόσεις αυτές, η Τράπεζα Πειραιώς αναβαθμίζει τον στόχο συνολικής διανομής κερδών στο 55%, από 50% προηγουμένως. Η διανομή αυτή αντιστοιχεί σε μέρισμα 0,40 ευρώ ανά μετοχή (συνολικά 492 εκατ. ευρώ), επιπλέον της ενδιάμεσης διανομής ύψους 100 εκατ. ευρώ που πραγματοποιήθηκε στο δ’ τρίμηνο μέσω επαναγοράς ιδίων μετοχών.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο δείκτης CET1 διαμορφώθηκε στο 12,7% και ο συνολικός δείκτης κεφαλαίων στο 18,7%, μετά την εξαγορά της Εθνικής Ασφαλιστικής, απορροφώντας πρόβλεψη για διανομή στους μετόχους, του 55% επί των κερδών του 2025, την ισχυρή αύξηση των δανείων και την απόσβεση DTC.

Σε δηλώσεις ο πρόεδρος της Τράπεζας Πειραιώς Γιώργος Χαντζηνικολάου αναφέρει ότι «το 2025 σηματοδοτεί μια χρονιά σημαντικής εδραίωσης και προόδου για την Πειραιώς. Έπειτα από μια περίοδο ουσιαστικών αλλαγών, η Τράπεζα εισέρχεται σε μια νέα φάση, έχοντας διαμορφώσει ισχυρά θεμέλια σε επίπεδο οικονομικής επίδοσης, στρατηγικής συνέπειας, τεχνολογικού μετασχηματισμού και κοινωνικής υπευθυνότητας, με ξεκάθαρο προσανατολισμό στη βιώσιμη ανάπτυξη του ελληνικού χρηματοπιστωτικού συστήματος».

Παράλληλα, όπως αναφέρει, με την απόκτηση της Εθνικής Ασφαλιστικής η Πειραιώς ηγείται της διαμόρφωσης ενός λειτουργικού μοντέλου με άξονες τη διαφοροποίηση των πηγών αποδοτικότητας και την εξυπηρέτηση των νέων αναγκών της οικονομίας και της κοινωνίας.

Σημαντικός παράγοντας σε αυτή τη προσπάθεια εξακολουθεί να είναι η ελληνική οικονομία που συνέχισε να καταγράφει ρυθμούς ανάπτυξης υψηλότερους του ευρωπαϊκού μέσου όρου, επιδεικνύοντας ανθεκτικότητα και δυναμική, χάρη στην ενίσχυση των επενδύσεων και την εδραίωση κλίματος εμπιστοσύνης. Σε αυτό το περιβάλλον, η Πειραιώς πέτυχε, ακόμη μία χρονιά, την ενίσχυση της κερδοφορίας της, διευρύνοντας τη χρηματοδότηση της πραγματικής οικονομίας και θωρακίζοντας περαιτέρω τον ισολογισμό της, εν μέσω σοβαρών γεωπολιτικών προκλήσεων. Ως συστημικός χρηματοπιστωτικός οργανισμός, φέρουμε την ευθύνη να λειτουργούμε ως μοχλός ανάπτυξης, σταθερότητας και μακροπρόθεσμης αξίας για πελάτες, μετόχους και εργαζομένους, τονίζει ο πρόεδρος της Πειραιώς.

Ο κ. Χαντζηνικολάου επισημαίνει: Το 2025, η Τράπεζα διοχέτευσε 13 δισ. ευρώ σε νέες χρηματοδοτήσεις, στηρίζοντας νοικοκυριά, επιχειρήσεις και στρατηγικούς τομείς της οικονομίας και συμβάλλοντας ουσιαστικά στην ενίσχυση των επενδύσεων, της απασχόλησης και της ανταγωνιστικότητας της χώρας.

Ορόσημο του 2025 αποτέλεσε η συστηματική πρόοδος του μετασχηματισμού του Ομίλου. Η Πειραιώς εξελίσσεται σε έναν οργανισμό πιο απλό, πιο ευέλικτο και περισσότερο ώριμο τεχνολογικά, με τις ψηφιακές δυνατότητες και τη στρατηγική αξιοποίηση δεδομένων να ενσωματώνονται στον πυρήνα του λειτουργικού μας μοντέλου.

Οι σημαντικές επενδύσεις στην τεχνολογία, ύψους άνω των 135 εκατ. ευρώ επί συνολικών κεφαλαιακών δαπανών κοντά στα 200 εκατ. ευρώ αποδίδουν ήδη μετρήσιμα αποτελέσματα, ενισχύοντας την αποδοτικότητα, αναβαθμίζοντας την εμπειρία του πελάτη και βελτιώνοντας την ποιότητα των διοικητικών και επιχειρησιακών αποφάσεων.

Στο επίκεντρο του μετασχηματισμού, αναφέρει ο πρόεδρος της Πειραιώς, βρίσκονται οι άνθρωποί της. Και προσθέτει: Συνεχίζουμε να επενδύουμε συστηματικά στην ανάπτυξη δεξιοτήτων, την ενδυνάμωση της ηγεσίας και την καλλιέργεια μιας σύγχρονης εταιρικής κουλτούρας, δημιουργώντας ένα ανθρώπινο δυναμικό ευέλικτο, ψηφιακά ώριμο και έτοιμο για τις προκλήσεις του μέλλοντος. Η ανανέωση του ανθρώπινου δυναμικού, η συνεχής αναβάθμιση δεξιοτήτων και τα υψηλά επίπεδα δέσμευσης των εργαζομένων αποτελούν βασικούς πυλώνες της ανταγωνιστικότητάς μας.

Για να ενισχύσουμε περαιτέρω τις ομάδες μας, εγκαινιάσαμε νέα προγράμματα ηγετικής καθοδήγησης και δημιουργήσαμε σύγχρονους, συνεργατικούς χώρους εργασίας, οι οποίοι ήδη λειτουργούν πιλοτικά σε δύο μεγάλα κέντρα, προάγοντας την καινοτομία, την ευελιξία και τη συλλογική δημιουργικότητα.

Αυτές οι στοχευμένες επενδύσεις στους ανθρώπους μας, θωρακίζουν τα θεμέλια της απόδοσης και διασφαλίζουν ότι η Πειραιώς παραμένει ανθεκτική και προσανατολισμένη στο μέλλον.

Σε δηλώσεις του ο διευθύνων σύμβουλος της Τράπεζας Πειραιώς Χρήστος Μεγάλου επισημαίνει ότι το 2025 αποτέλεσε ένα έτος ισχυρών επιδόσεων και στρατηγικών κινήσεων για την Πειραιώς. Όπως αναφέρει ο Όμιλος συνεχίζει να αναπτύσσεται, καταγράφοντας δυναμική καθαρή πιστωτική επέκταση, εισροές καταθέσεων και περισσότερα υπό διαχείριση κεφάλαια, ενώ η ποιότητα του ενεργητικού παραμένει υψηλή.

Ο κ. Μεγάλου επισημαίνει μεταξύ άλλων: Το 2025, πετύχαμε απόδοση ιδίων κεφαλαίων 16%, με ενσώματα κεφάλαια ανά μετοχή στα 5,9 ευρώ. Τα έσοδά μας επέδειξαν ανθεκτικότητα, καθώς το χαρτοφυλάκιο δανείων αυξήθηκε κατά 11% ετησίως, με 4 δις ευρώ καθαρή πιστωτική επέκταση, υπερβαίνοντας τον ετήσιο στόχο του 2025. Συνεχίζουμε να δημιουργούμε αξία για τους πελάτες μας, οι οποίοι μας εμπιστεύονται με τη μεγαλύτερη βάση κεφαλαίων υπό διαχείριση στην Ελλάδα: Euro66 δισ. καταθέσεις και 14,5 δισ. ευρώ επενδυτικά κεφάλαια.

Τα καθαρά έσοδα από τόκους αυξήθηκαν το τελευταίο τρίμηνο του έτους, σηματοδοτώντας την αναστροφή της τάσης του τελευταίου έτους, ενώ τα έσοδα από προμήθειες κατέγραψαν ισχυρή επίδοση, ωθούμενα από τις εργασίες πιστοδοτήσεων και τις τραπεζοασφάλειες. Ο δείκτης καθαρού περιθωρίου επιτοκίου διαμορφώθηκε στο 2,2%, ενώ ο δείκτης καθαρού περιθωρίου προμηθειών ανήλθε στο 1,0%, το οποίο αποτελεί το υψηλότερο της αγοράς. Η αποτελεσματικότητα κόστους διαμορφώθηκε σύμφωνα με τον ετήσιο στόχο, με τον δείκτη κόστους προς βασικά έσοδα στο 34% κατά το 4ο τρίμηνο, ενώ το οργανικό κόστος κινδύνου παρέμεινε αμετάβλητο σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο.

Η δανειοδοτική μας δραστηριότητα παραμένει διαφοροποιημένη, με συστηματική ανάπτυξη στον επιχειρηματικό τομέα, τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, καθώς και στον τομέα ενεργειακής μετάβασης. Τα στεγαστικά δάνεια κατέγραψαν θετική καθαρή πιστωτική επέκταση 100 εκατ. στο 4ο τρίμηνο, χάρη στην τόνωση της ζήτησης και στη στόχευσή μας σε καινοτόμα προϊόντα. Το προϊόν μας «Σπίτι 25» έχει συγκεντρώσει περισσότερες από 1.500 αιτήσεις συνολικού ποσού 200 εκατ ευρώ σε λίγους μήνες.

Ο κ. Μεγάλου αναφέρει επίσης: Διαχειριζόμαστε με συνέπεια την κεφαλαιακή μας θέση και παραμένουμε επικεντρωμένοι στη δημιουργία αξίας για τους μετόχους μας. Σε αυτή την κατεύθυνση, αναβαθμίζουμε τον στόχο μας για συνολική διανομή στους μετόχους στο 55% επί των κερδών του 2025, το οποίο μεταφράζεται σε 0,40 ευρώ μέρισμα, επιπλέον της ενδιάμεσης διανομής κατά το 4ο τρίμηνο, ύψους 0,08 ευρώ με τη μορφή επαναγοράς μετοχών. Οι δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας παραμένουν σε ισχυρά επίπεδα μετά την απόκτηση της Εθνικής Ασφαλιστικής, υποστηρίζοντας την ανάπτυξη, τις διανομές στους μετόχους και τη συνέχιση των επενδύσεων. Ο συνολικός δείκτης κεφαλαίων διαμορφώθηκε στο 18,7% τον Δεκέμβριο 2025.

Κοιτώντας μπροστά, κινούμαστε σε ένα περιβάλλον ομαλοποίησης των επιτοκίων από θέση ισχύος. Οι προσπάθειές μας για διαφοροποίηση των εσόδων αντικατοπτρίζονται στον δείκτη προμηθειών έναντι των καθαρών εσόδων, ο οποίος διαμορφώνεται στο 26%. Η πειθαρχημένη προσέγγισή μας στη διαχείριση του ισολογισμού και την αντιστάθμιση κινδύνου υποστηρίζει τη διατηρήσιμη ανάπτυξη της Τράπεζας.

Η ενσωμάτωση της Εθνικής Ασφαλιστικής στον Όμιλο της Τράπεζας Πειραιώς αναμένεται να διαφοροποιήσει περαιτέρω τις πηγές εσόδων και την εμπορική μας πρόταση. Σχετικά με αυτό, σε λίγες μέρες θα παρουσιάσουμε το νέο μας επιχειρηματικό σχέδιο, με διευρυμένες φιλοδοξίες στο πεδίο των τραπεζικών υπηρεσιών και της ασφάλισης.

Είναι επίσης σημαντικό ότι η neobank Snappi, έκανε το ντεμπούτο της στην ελληνική αγορά το 2025, με ικανοποιητική προσέλκυση 60.000 πελατών σε ένα τρίμηνο. Η Snappi αποτελεί πρόταση αξίας προσαρμοσμένη στις ανάγκες πελατών με τεχνολογική εξοικείωση, προωθώντας ένα μοντέλο υπηρεσιών χωρίς καταστήματα. Ταυτόχρονα, συνεχίζουμε να επενδύουμε στον ψηφιακό μετασχηματισμό και σε πρωτοβουλίες ESG, λανσάροντας νέες συνεργασίες fintech και πράσινα χρηματοδοτικά προϊόντα που στηρίζουν την καινοτομία, τη λειτουργική αποτελεσματικότητα και την αξία για τον πελάτη.

Κλείνοντας ο κ. Μεγάλου αναφέρει ότι το 2026, το ελληνικό ΑΕΠ προβλέπεται να αυξηθεί πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, κυρίως λόγω των επενδύσεων, της καταναλωτικής δαπάνης και της στήριξης από τα διαρθρωτικά ταμεία της ΕΕ. Η δημοσιονομική εικόνα συνεχίζει να βελτιώνεται, με υψηλά πρωτογενή πλεονάσματα και σταθερή μείωση του δείκτη χρέους προς ΑΕΠ, οδηγώντας σε περαιτέρω αναβαθμίσεις του δημόσιου χρέους και μειωμένο κόστος χρηματοδότησης για τις τράπεζες. Εισερχόμαστε στο 2026 με εμπιστοσύνη στην ικανότητά μας να επιτύχουμε διατηρήσιμα αποτελέσματα.