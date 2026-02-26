Με ισχυρές λειτουργικές και χρηματοοικονομικές επιδόσεις έκλεισε το 2025 ο Όμιλος ΟΤΕ. Το δ’ τρίμηνο του έτους επιταχύνθηκε ο ρυθμός ανάπτυξης του προσαρμοσμένου EBITDA (AL), το οποίο ανήλθε σε 351,1 εκατ. ευρώ, αυξημένο κατά 2,3%, ενώ και τα έσοδα αυξήθηκαν κατά 8,7%.

Παράλληλά, η εταιρεία ανακοίνωσε νέα πολιτική αμοιβών προς τους μετόχους για το 2026, ύψους 532 εκατ. ευρώ, που αντιστοιχεί σχεδόν στο 100% των αναμενόμενων καθαρών ελεύθερων ταμειακών ροών, και θα επιμεριστεί σε προτεινόμενο μέρισμα αξίας 355 εκατ. ευρώ και σε πρόγραμμα απόκτησης ιδίων μετοχών ύψους 177 εκατ. ευρώ. Το προτεινόμενο μέρισμα αντιστοιχεί σε 0,8777 ευρώ ανά μετοχή.

Πιο αναλυτικά, τα έσοδα του Ομίλου το δ’ τρίμηνο του 2025 ανήλθαν σε 916,3 εκατ. ευρώ καταγράφοντας αύξηση 8,7% σε ετήσια βάση, κυρίως λόγω της ισχυρής ανόδου των εσόδων από System Solutions, της θετικής δυναμικής των υπηρεσιών λιανικής σταθερής και της επιτάχυνσης του ρυθμού ανάπτυξης στις υπηρεσίες κινητής.

Τα έσοδα από υπηρεσίες λιανικής σταθερής αυξήθηκαν κατά 2,6% το δ’ τρίμηνο 2025, υποστηριζόμενα μεταξύ άλλων από την αυξημένη υιοθέτηση των υπηρεσιών FTTH.

Ειδικότερα, οι συνδρομητές FTTH κατέγραψαν αύξηση ρεκόρ στο τρίμηνο (+58 χιλιάδες), φτάνοντας συνολικά τις 567 χιλιάδες. Σήμερα η υποδομή του ΟΤΕ καλύπτει 2,1 εκατ. νοικοκυριά κι επιχειρήσεις, ενώ στόχος της εταιρείας είναι να κλείσει το 2026 με περίπου 2,4 εκατ.

Όπως σημειώνεται στην ανακοίνωση, ο ΟΤΕ συνεχίζει δυναμικά την επέκταση του δικτύου FTTH, προκειμένου να φτάσει τα 3,5 εκατ. μέχρι το 2030. Η αύξηση των εσόδων από υπηρεσίες λιανικής σταθερής αποδίδεται επίσης στη διψήφια αύξηση εσόδων από τις υπηρεσίες τηλεόρασης και στην αυξανόμενη υιοθέτηση της υπηρεσίας FWA, COSMOTE 5G WiFi, που μετρά πάνω από 55 χιλιάδες πελάτες. Η θετική δυναμική συνεχίστηκε και στην κινητή, με τα έσοδα από υπηρεσίες στο +5,2% στο τρίμηνο και την εταιρεία να σημειώνει ρεκόρ προσθηκών νέων πελατών συμβολαίου, στις 60 χιλιάδες, που αντιστοιχεί σε ετήσια αύξηση 7,2%. Τα λοιπά έσοδα αυξήθηκαν κατά 26,7% στο τρίμηνο, υποστηριζόμενα κυρίως από την ισχυρή δυναμική στην αγορά του ICT. Ειδικότερα, τα έσοδα από System Solutions σημείωσαν ισχυρή αύξηση 57,8% στο τρίμηνο.

Για το 2026, ο ΟΤΕ αναμένει αύξηση του EBITDA κατά περίπου 3%. Σε ό,τι αφορά τις επενδύσεις (CAPEX), η εταιρεία εκτιμά ότι θα ανέλθουν σε 600 εκατ. ευρώ.

Ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος Ομίλου ΟΤΕ, κ. Κώστας Νεμπής, δήλωσε: «Το 2025 πετύχαμε τους στόχους μας, καταγράφοντας ισχυρές λειτουργικές και χρηματοοικονομικές επιδόσεις, γεγονός που επιβεβαιώνει πως έχουμε χτίσει σε γερά θεμέλια. Αυξήσαμε σημαντικά τόσο τα έσοδά μας, όσο και το EBITDA, χάρη στις δυναμικές μας επιδόσεις σε όλες τις κύριες δραστηριότητές μας – τη σταθερή, την κινητή και το ICT-, καθώς και στην αξιοσημείωτη βελτίωση της λειτουργικής αποτελεσματικότητας. Στον τομέα της λιανικής σταθερής, η τάση των προηγούμενων ετών αντιστράφηκε, καθώς επανήλθαμε σε τροχιά ανάπτυξης μετά από τέσσερα χρόνια. Η πορεία αυτή οφείλεται κυρίως στην ταχεία επέκταση του δικτύου Fiber-to-the-Home (FTTH), στο ρεκόρ που σημειώσαμε στους νέους συνδρομητές FTTH, στην σταθερά υψηλή ζήτηση για υπηρεσίες υψηλής συνδεσιμότητας και στις ισχυρές επιδόσεις μας στην τηλεόραση. Στην κινητή, συνεχίσαμε να εδραιώνουμε την ηγετική μας θέση στην αγορά, χάρη στα εξαιρετικά αποτελέσματα που σημειώσαμε στις υπηρεσίες συμβολαίου και στην κορυφαία ποιότητα του δικτύου μας. Στο ICT καταγράψαμε διψήφιο ποσοστό ανάπτυξης, ενώ, παράλληλα, επεκτείναμε τη διεθνή μας παρουσία, ενισχύοντας περαιτέρω την ηγετική θέση του ΟΤΕ στον τομέα του ψηφιακού μετασχηματισμού. Συνεπείς στις δεσμεύσεις μας, και το 2025, συνεχίσαμε να επενδύουμε στην εμπειρία πελάτη και σε προηγμένα δίκτυα, με στόχο τη διάθεση καινοτόμων λύσεων και τη διατήρηση του ανταγωνιστικού μας πλεονεκτήματος».

Και πρόσθεσε: «Καθώς προχωράμε στο 2026, παραμένουμε προσηλωμένοι στο όραμά μας για τον ΟΤΕ του 2030. Στόχοι μας είναι να επιταχύνουμε τον ρυθμό ανάπτυξης, να ηγηθούμε του ψηφιακού μετασχηματισμού αξιοποιώντας την ισχύ της τεχνητής νοημοσύνης και να παραμείνουμε ηγέτης στα δίκτυα Gigabit, προκειμένου να αναδειχθούμε ο κορυφαίος ψηφιακός τηλεπικοινωνιακός πάροχος στην Ευρώπη. Ταυτόχρονα, ενισχύουμε τη δέσμευσή μας για διανομή των κεφαλαίων μας, προχωρώντας σε σημαντική αύξηση του μερίσματος και σε ενίσχυση του προγράμματος επαναγοράς ιδίων μετοχών, κινήσεις που αντικατοπτρίζουν τις ισχυρές μας επιδόσεις, την ανθεκτικότητα του επιχειρηματικού μας μοντέλου και τη σταθερή μας δέσμευση για δημιουργία αξίας για τους μετόχους».