Βραδιά με ανάμεικτα συναισθήματα για το ιταλικό ποδόσφαιρο στο Champions League. Η Γιουβέντους πραγματοποίησε μια εξαιρετική εμφάνιση στη ρεβάνς, όμως δεν κατάφερε να αποφύγει τον αποκλεισμό από τη Γαλατασαράι, ενώ στο Μπέργκαμο η Αταλάντα υπέγραψε μια μεγάλη ανατροπή απέναντι στην Μπορούσια Ντόρτμουντ και πήρε πανάξια την πρόκριση για τους «16», όπου θα βρει μπροστά της μία εκ των Άρσεναλ ή Μπάγερν Μονάχου.

Για τη «Θεά» της Λομβαρδίας, λυτρωτής αποδείχθηκε ο Σάμαρτζιτς, που με εύστοχο πέναλτι στο 96’, τη στιγμή που όλα έδειχναν παράταση, έκρινε την πρόκριση. Αντίθετα, η «Μεγάλη Κυρία» έφτασε στην πηγή, αλλά νερό δεν ήπιε, μιας και η κόπωση από το αριθμητικό μειονέκτημα έκανε την εμφάνισή της στον έξτρα χρόνο.

Η ιταλική αθλητική επικαιρότητα αποτύπωσε με έντονο τρόπο τα δύο αυτά αποτελέσματα. Η Tuttosport αφιέρωσε το πρωτοσέλιδό της στις δύο ιταλικές ομάδες, υπογραμμίζοντας την επική ανατροπή της Αταλάντα και τη «σχεδόν ηρωική» προσπάθεια της Γιουβέντους, η οποία έφτασε μια ανάσα από μια ιστορική πρόκριση.

Στο Τορίνο, η Γιουβέντους, παρότι αγωνίστηκε με παίκτη λιγότερο, βρήκε τα ψυχικά αποθέματα να επιστρέψει στο ματς απέναντι στη Γαλατασαράι και λύγισε μόνο στην παράταση. Η αυστηρή αποβολή του Κέλι στις αρχές του δευτέρου ημιχρόνου δεν «λύγισε» τους Μπιανκονέρι, που προηγήθηκαν με πέναλτι του Λοκατέλι και βρήκαν ακόμη δύο γκολ με τους Γκάτι και ΜακΚένι. Ήταν ένα παιχνίδι γεμάτο πάθος, καρδιά και επιθετική διάθεση, με τη Γιουβέντους να χάνει μάλιστα τεράστια ευκαιρία για το 4-0. Στον αντίποδα, ο Οσίμεν αποδείχθηκε αμείλικτος: σκόραρε, δεν πανηγύρισε και χαιρέτησε το κοινό, αφήνοντας να αιωρείται ένα μήνυμα με νόημα για το μέλλον.

Η Corriere dello Sport στάθηκε ιδιαίτερα στον Νιγηριανό φορ, με τίτλους που αποτύπωναν το δράμα και την υπερηφάνεια: «Γιούβε εκτός, φανταστική Ντέα». Παράλληλα, έκανε λόγο για κακή διαιτησία και ένα ματς γεμάτο εντάσεις, τονίζοντας πως η Γιουβέντους έφτασε στη νίκη της κανονικής διάρκειας με δέκα παίκτες, πριν τελικά αποκλειστεί από τον πρώην «δήμιό» της. Στο Μπέργκαμο, αντίθετα, η Αταλάντα διέλυσε την Μπορούσια με 4-1 και συνεχίζει το ευρωπαϊκό της όνειρο.

Από την πλευρά της Gazzetta dello Sport στάθηκε στη μεγάλη προσπάθεια της Γιουβέντους, η οποία αν και με δέκα παίκτες έφτασε μια ανάσα από το θαύμα της πρόκρισης. Η ιστορική εφημερίδα τόνισε πως αξίζει ένα μεγάλο χειροκρότημα για τη «Μεγάλη Κυρία», η οποία παρά το γεγονός οτι αγωνιζόταν από το 47′ με παίκτη λιγότερο κατάφερε να φτάσει το ματς στην παράταση. Παράλληλα, αποθεώνει την Αταλάντα για τη συγκλονιστική ανατροπή και την παρουσία της στους »16» του Champions League. «Θεά της Ιταλίας, αξίζει χειροκρότημα στη Γιουβέντους» ο τίτλος της.

Από την πλευρά της η Republica έγραψε για τον αποκλεισμό της Γιουβέντους: «Η Γιούβε έχασε το Champions League, αλλά ξαναβρήκε τον εαυτό της, και μακροπρόθεσμα, αυτή είναι μια κληρονομιά που αξίζει ακόμη περισσότερο από τα εκατομμύρια που χάθηκαν και τις φιλοδοξίες που καταστράφηκαν από ένα ακόμη άδικο βράδυ, που εξαρτήθηκε από την αποβολή του Κέλι». Παράλληλα, αποθέωσε την Αταλάντα για τη συγκλονιστική πρόκριση στην επόμενη φάση της διοργάνωσης.