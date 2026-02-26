Συλλαλητήριο στο κέντρο της Αθήνας πραγματοποιούν αυτή την ώρα φοιτητικοί και μαθητικοί σύλλογοι έξω από τα Προπύλαια, με αφορμή τη συμπλήρωση τριών χρόνων από το δυστύχημα των Τεμπών.

Φοιτητές και μαθητές, διαδηλώνουν, ζητώντας να αποδοθεί δικαιοσύνη και απαιτώντας ασφαλή μέσα μεταφοράς. Παράλληλα, διαμαρτύρονται και για τα εκπαιδευτικά θέματα που τους απασχολούν.

Πιο συγκεκριμένα, οι μαθητές διαμαρτύρονται για το Εθνικό Απολυτήριο και το νέο σχέδιο για το λύκειο που θα προκύψει από τον Εθνικό Διάλογο, τονίζοντας ότι το προταθέν από το υπουργείο Παιδείας σχέδιο θα επιφέρει περισσότερες εξετάσεις και μεγαλύτερη οικονομική -και όχι μόνο- επιβάρυνση λόγω περισσότερων φροντιστηρίων. Αξίζει να σημειωθεί, ότι οι μαθητές στο πλευρό τους έχουν και την ΟΛΜΕ, η οποία έχει κηρύξει τρίωρη στάση εργασίας για σήμερα.

Οι φοιτητές από την πλευρά τους, διαμαρτύρονται για τις διαγραφές στα ΑΕΙ και την επικείμενη αναθεώρηση του άρθρου 16 του Συντάγματος και ζητούν μέτρα στήριξης και αύξηση της χρηματοδότησης για τα δημόσια πανεπιστήμια.

Η προσέλευση φοιτητών και μαθητών είναι συνεχής, ενώ σε λίγη ώρα θα ξεκινήσει πορεία διαμαρτυρίας προς το ελληνικό κοινοβούλιο.

Μέχρι στιγμής έχουν γίνει έξι προσαγωγές, ενώ συνελήφθη και ένας ανήλικος καθώς εντοπίστηκε να έχει μαχαίρι στην κατοχή του.

Αυτή την ώρα είναι κλειστή η οδός Πανεπιστημίου, καθώς επίσης και ο σταθμός του μετρό Πανεπιστήμιο.

Τέλος, σημειώνεται ότι φοιτητές και μαθητές έχουν δώσει νέο ραντεβού στο Σύνταγμα, για το Σάββατο 28 Φεβρουαρίου, προκειμένου να συμμετέχουν στη συγκέντρωση που διοργανώνουν ο σύλλογος των συγγενών θυμάτων του δυστυχήματος των Τεμπών, εργατικά κέντρα, σωματεία και φορείς.