Απέπλευσε από το λιμάνι της Σούδας το πρωί της Πέμπτης, το πυρηνοκίνητο αμερικανικό αεροπλανοφόρο USS Gerald R. Ford, το μεγαλύτερο πολεμικό πλοίο παγκοσμίως.

Το αεροπλανοφόρο είχε φτάσει στη Σούδα την Καθαρά Δευτέρα και παρέμεινε τέσσερις ημέρες προκειμένου να ανεφοδιαστεί με καύσιμα, πυρομαχικά και προμήθειες.

Λίγα λεπτά μετά τις 9.00 απέπλευσε από το λιμάνι των Χανίων και, εντός περίπου ενός 24ώρου, εκτιμάται ότι θα προσεγγίσει το Ισραήλ.

🚨🇺🇸 USS Gerald R. Ford (CVN-78) leaves Crete, Greece, en route to the eastern Mediterranean. pic.twitter.com/LRvSKUazcM — GlobalTechtonic (@GlobalTechtonic) February 26, 2026

¡Se calienta el Golfo! La Quinta Flota de EE.UU. abandona Bahrein hacia mar abierto. ¿Preparativos de combate o pánico? 🇺🇸🇧🇭 ¡Es indignante este tipo de conducta humana, o no? La tensión es total.😯#Breaking #War #USA pic.twitter.com/0shLSjfzBc — PolitiCrack, (@AnalistaClara) February 25, 2026

Δορυφορικές εικόνες δείχνουν τα F-22 στο νότιο Ισραήλ.

Την ίδια ώρα, η κινεζική εταιρεία ανάλυσης πληροφοριών MizarVision δημοσίευσε δορυφορικές εικόνες που, όπως υποστηρίζει, καταγράφουν την ανάπτυξη αμερικανικών μαχητικών F-22 Raptor στη βάση Ovda της Ισραηλινής Πολεμικής Αεροπορίας, στο νότιο Ισραήλ.

Στις εικόνες εμφανίζονται 11 αεροσκάφη F-22, καθώς και ό,τι φέρεται να είναι σύστημα αντιαεροπορικής άμυνας Patriot στην ίδια περιοχή.