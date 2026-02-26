Νεκρός εντοπίστηκε σε δρόμο του Μπάφαλο στην πολιτεία της Νέας Υόρκης πρόσφυγας από τη Μιανμάρ με σοβαρά προβλήματα όρασης που είχε αφεθεί ελεύθερος από την Υπηρεσία Προστασίας Συνόρων των ΗΠΑ και έκτοτε η τύχη του αγνοούνταν.

Ένας σχεδόν τυφλός πρόσφυγας από τη Μιανμάρ, η τύχη του οποίου αγνοούνταν αφού αφέθηκε ελεύθερος από την αμερικανική υπηρεσία Τελωνείων και Προστασίας των Συνόρων, εντοπίστηκε νεκρός.

Αστυνομικοί του Μπάφαλο εντόπισαν το πτώμα του 56χρονου Νουρούλ Αμίν Σαχ Αλάμ την Τρίτη το βράδυ, όπως επεσήμανε εκπρόσωπος του τοπικού αστυνομικού τμήματος.

Ο Σαχ Αλάμ αγνοούνταν από τις 19 Φεβρουαρίου, όταν πράκτορες της αμερικανικής αστυνομίας συνόρων (CBP) τον άφησαν σε καφέ, χιλιόμετρα μακριά από το σπίτι του, αφού αφέθηκε ελεύθερος από τη φυλακή, όπου πέρασε το μεγαλύτερο μέρος της περσινής χρονιάς περιμένοντας να δικαστεί έπειτα από μια αντιπαράθεση που είχε με αστυνομικούς που οδήγησε στη σύλληψή του.

Το τμήμα Ανθρωποκτονιών ερευνά τώρα τις συνθήκες θανάτου του Σαχ Αλάμ, πρόσθεσε ο εκπρόσωπος.

Ο δήμαρχος του Μπάφαλο, ο Δημοκρατικός Σον Ράιαν, ανέφερε σε ανακοίνωσή του ότι ο θάνατος του πρόσφυγα αυτού μπορούσε να αποφευχθεί, εκτιμώντας ότι είναι αποτέλεσμα των “απάνθρωπων” αποφάσεων των υπηρεσιών μετανάστευσης.

«Ένας ευάλωτος άνδρας – σχεδόν τυφλός που δεν μιλούσε αγγλικά— εγκαταλείφθηκε μόνος του μια κρύα νύκτα του χειμώνα, χωρίς να έχει γίνει – εξ όσων έχουν γίνει γνωστά– καμία προσπάθεια να τον αφήσουν σε ένα ασφαλές μέρος», επεσήμανε ο Ράιαν. «Αυτή η απόφαση της υπηρεσίας Τελωνείων και Προστασίας των Συνόρων ήταν αντιεπαγγελματική και απάνθρωπη», υπογράμμισε.

Εκπρόσωπος της CBP δεν έχει απαντήσει προς το παρόν σε αίτημα για σχόλιο.

Σε ανακοίνωσή του προς το ενημερωτικό μέσο του Μπάφαλο Investigative Post εκπρόσωπος της αστυνομίας συνόρων ανέφερε ότι πράκτορες της CBP άφησαν τον Σαχ Αλάμ σε ένα καφέ, αφού έγινε γνωστό ότι είχε εισέλθει στις ΗΠΑ ως πρόσφυγας και δεν μπορούσε να απελαθεί.

«Οι πράκτορες της υπηρεσίας Προστασίας των Συνόρων του πρότειναν να τον μεταφέρουν (…) σε ένα καφέ που κρίθηκε ότι είναι ένας ζεστός και ασφαλής χώρος κοντά στην τελευταία γνωστή διεύθυνσή του», αντί να απλώς να τον αφήσουν να φύγει από το τμήμα της CBP. «Δεν παρουσίαζε κανένα σημάδι δυσφορίας, κινητικών προβλημάτων ή αναπηρίας που να απαιτεί ειδική βοήθεια», πρόσθεσε η υπηρεσία.

Το γραφείο του εισαγγελέα της κομητείας Ίρι ανακοίνωσε ότι ο Σαχ Αλάμ συνελήφθη πριν έναν χρόνο έπειτα από περιστατικό που είχε ως αποτέλεσμα να τραυματιστούν ελαφρά δύο αστυνομικοί στο Μπάφαλο. Νωρίτερα τον Φεβρουάριο αφέθηκε ελεύθερος μετά την καταβολή χρημάτων, αφού δήλωσε ένοχος για τις κατηγορίες.

Από την πλευρά του ο Μοχάμαντ Φαϊσάλ, ένα από τα παιδιά του Σαχ Αλάμ, ανέφερε σε γραπτό μήνυμα ότι η σύλληψη του πατέρα του πριν έναν χρόνο οφειλόταν σε μια παρεξήγηση με τους αστυνομικούς.

Ο Σαχ Αλάμ, που δεν μιλά αγγλικά, είχε βγει και περπατήσει και χρησιμοποιούσε σαν μπαστούνι ένα κουρτινόξυλο που είχε αγοράσει, σημείωσε ο Φαϊσάλ. Χάθηκε και μπήκε στην αυλή ενός κατοίκου του Μπάφαλο ο οποίος κάλεσε την αστυνομία. Όταν ο Σαχ Αλάμ δεν υπάκουσε στις εντολές των αστυνομικών να αφήσει κάτω το κουρτινόξυλο, καθώς δεν τις κατανόησε αφού δεν μιλά τη γλώσσα, τον συνέλαβαν, πρόσθεσε ο γιος του.

Αφού αφέθηκε ελεύθερος την προηγούμενη εβδομάδα «κανείς δεν ενημέρωσε εμένα ή την οικογένειά μου για το πού άφησαν τον πατέρα μου», κατήγγειλε. Ο Σαχ Αλάμ δεν μπορούσε να διαβάσει ή να χρησιμοποιήσει ηλεκτρονικές συσκευές, τόνισε ο γιος του.

Η οικογένεια είναι πρόσφυγες Ροχίνγκια, εξήγησε ο ίδιος, σύμφωνα με το ΑΠΕ – ΜΠΕ.