Οι αγώνες Θέλτα – ΠΑΟΚ και Βικτόρια Πλζεν – Παναθηναϊκός για το Europa League ξεχωρίζουν στο πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων την Πέμπτη (26/2).

Οι δύο ελληνικές ομάδες διεκδικούν την πρόκριση στους «16», με τους «ασπρόμαυρους» να καλούνται να κάνουν την ανατροπή μετά την ήττα τους με 1-2 στην Τούμπα ενώ οι «πράσινοι» είχαν αναδειχθεί ισόπαλοι 2-2 με τους Τσέχους στο ΟΑΚΑ, την περασμένη εβδομάδα.

Αναλυτικά το πρόγραμμα

14:00 COSMOTE SPORT 6 HD Φελίξ Οζέ-Αλιασίμ – Γίρι Λεχέτσκα Ντουμπάι

17:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 500 Ντουμπάι

17:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ Κύπελλο Βόλεϊ Ανδρών

19:00 Novasports 4HD Ντουμπάι – Βιλερμπάν Euroleague

19:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 500 Ντουμπάι

19:45 COSMOTE SPORT 5 HD Στουτγκάρδη – Σέλτικ UEFA Europa League

19:45 COSMOTE SPORT 9 HD Φερεντσβάρος – Λουντογκόρετς UEFA Europa League

19:45 COSMOTE SPORT 8 HD Ριέκα – Ομόνοια UEFA Conference League

19:45 COSMOTE SPORT 7 HD Φιορεντίνα – Γιαγκελόνια UEFA Conference League

19:45 COSMOTE SPORT 3 HD Βικτόρια Πλζεν – Παναθηναϊκός UEFA Europa League

20:30 Novasports Start Αθηναϊκός – Βιλνέβ Eurocup Women

20:30 Novasports 6HD Μονακό – Μακάμπι Τελ Αβίβ Euroleague

21:05 Novasports 5HD Χάποελ Τελ Αβίβ – Αρμάνι Μιλάνο Euroleague

21:30 Novasports 3HD Μπασκόνια – Βαλένθια Euroleague

21:45 Novasports 4HD Ρεάλ Μαδρίτης – Μπάγερν Μονάχου Euroleague

21:45 Novasports Prime Παναθηναϊκός – Παρί Euroleague

22:00 COSMOTE SPORT 5 HD Κρίσταλ Πάλας – Ζρίνσκι UEFA Conference League

22:00 COSMOTE SPORT 4 HD, ANT1 Θέλτα – ΠΑΟΚ UEFA Europa League

22:00 COSMOTE SPORT 9 HD Γκενκ – Ντινάμο Ζάγκρεμπ UEFA Europa League

22:00 COSMOTE SPORT 8 HD Άλκμααρ – Νόα UEFA Conference League

22:00 COSMOTE SPORT 7 HD Μπολόνια – Μπραν UEFA Europa League

22:00 COSMOTE SPORT 6 HD Νότιγχαμ Φόρεστ – Φενέρμπαχτσε UEFA Europa League

22:00 COSMOTE SPORT 3 HD Λεχ Πόζναν – Κουόπιο UEFA Conference League