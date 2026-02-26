Η τεχνητή νοημοσύνη αυξάνει την παραγωγικότητα στην ευρωζώνη, αλλά δεν προκαλεί ακόμα κύμα απολύσεων λόγω της μεγαλύτερης αυτοματοποίησης της εργασίας, δήλωσε σήμερα η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, Κριστίν Λαγκάρντ.

«Αυτό που βλέπουμε προς το παρόν είναι ότι αυξάνει την παραγωγικότητα», δήλωσε η Λαγκάρντ σε επιτροπή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. «Όμως δεν βλέπουμε ακόμα συνέπειες σε όρους αγοράς εργασίας και κύματα απολύσεων για τα οποία εκφράζονταν φόβοι και θα είμαστε εξαιρετικά προσεκτικοί καθώς θα προχωρούμε», πρόσθεσε η επικεφαλής της ΕΚΤ.