Η Εθνική Τράπεζα ανακοίνωσε την υπογραφή δεσμευτικής συμφωνίας και την ολοκλήρωση της πώλησης του μειοψηφικού ποσοστού 9,99% που διατηρούσε στην Εθνική Ασφαλιστική, στην Τράπεζα Πειραιώς.

Το τίμημα της συναλλαγής ανέρχεται σε περίπου €62,4 εκατ., ενώ, σύμφωνα με την ΕΤΕ, η συμφωνία έχει θετική επίπτωση περίπου 10 μονάδων βάσης στον δείκτη CET1 της 30/9/2025.

Η Πειραιώς Financial Holdings επιβεβαίωσε ότι η θυγατρική της, Τράπεζα Πειραιώς, ολοκλήρωσε την εξαγορά του 100% της μητρικής εταιρείας της Εθνικής Ασφαλιστικής, Ethniki Holdings S.à r.l., από το CVC Capital Partners Fund VII και την Εθνική Τράπεζα. Το συνολικό τίμημα διαμορφώθηκε στα 0,6 δισ. ευρώ σε μετρητά.

Μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής, ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας της Πειραιώς Financial Holdings αναμένεται να διαμορφωθεί στο 19% στο τέλος του 2025, με απόθεμα 300 μονάδων βάσης έναντι της σύστασης Πυλώνα 2.

Τι σηματοδοτεί η εξαγορά για τον Όμιλο Πειραιώς

Η Εθνική Ασφαλιστική, κορυφαία εταιρεία του εγχώριου κλάδου και η μακροβιότερη ασφαλιστική της χώρας, διαθέτει:

• 1,8 εκατ. ενεργούς πελάτες

• 14,6% μερίδιο αγοράς συνολικά (18,3% στις ασφαλίσεις ζωής, 11,3% στις ασφαλίσεις ζημιών)

• €850 εκατ. GWP το 2024

• σύνολο ενεργητικού €4,1 δισ.

• ίδια κεφάλαια €0,4 δισ.

• δείκτη Φερεγγυότητας ΙΙ 188% το 2024

Με βάση τα μη ελεγμένα αποτελέσματα δεκαμήνου 2025, τα κέρδη προ φόρων ξεπερνούν τα €30 εκατ., από €14,8 εκατ. το 2024.

Η ένταξη της εταιρείας στον Όμιλο Πειραιώς αναμένεται να διαφοροποιήσει περαιτέρω τις πηγές εσόδων του, ενισχύοντας το εύρος των χρηματοοικονομικών λύσεων που προσφέρει σε τραπεζικούς, ασφαλιστικούς και επενδυτικούς πελάτες.

Οι δηλώσεις των δύο πλευρών

Ο Χρήστος Μεγάλου, CEO του Ομίλου Πειραιώς, δήλωσε «Η εξαγορά της Εθνικής Ασφαλιστικής σηματοδοτεί μια καθοριστική στιγμή για τον Όμιλο Πειραιώς και υπογραμμίζει τη δέσμευσή μας για διαφοροποίηση εσόδων και στρατηγική ανάπτυξη. Ενώνοντας τις δυνάμεις μας με την Εθνική Ασφαλιστική, όχι μόνο διευρύνουμε τις δυνατότητές μας σε λύσεις προστασίας και επενδύσεων,

αλλά δημιουργούμε νέες ευκαιρίες για να προσφέρουμε αξία στους πελάτες και τους μετόχους μας. Μαζί, δημιουργούμε ένα νέο σημείο αναφοράς για την ελληνική οικονομία, τοποθετώντας τον Όμιλο Πειραιώς σε πρωταγωνιστική θέση στις ολοκληρωμένες χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, και θέτοντας τα θεμέλια για βιώσιμες, μακροπρόθεσμες αποδόσεις.»

Ο Δημήτρης Μαζαράκης, CEO της Εθνικής Ασφαλιστικής τόνισε, «Η εξαγορά από την Τράπεζα Πειραιώς σηματοδοτεί την έναρξη μιας νέας, συναρπαστικής εποχής για την Εθνική Ασφαλιστική. Ενώνοντας τις δυνάμεις μας με έναν κορυφαίο χρηματοοικονομικό όμιλο, ανοίγονται νέες ευκαιρίες ανάπτυξης που θα μας επιτρέψουν να δημιουργήσουμε ακόμα μεγαλύτερη αξία για όλους. Μαζί, οικοδομούμε ένα ισχυρό, αξιόπιστο και καινοτόμο οικοσύστημα που θα ενισχύσει περαιτέρω τον ρόλο της Εθνικής Ασφαλιστικής ως σημαντικού και αξιόπιστου συνεργάτη για τους πελάτες μας και θα παράγει μακροπρόθεσμη αξία για τον μέτοχό μας.»