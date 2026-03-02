Οι μνήμες από το σοκαριστικό βράδυ του Σεπτεμβρίου του 2024, όταν η Μαρινέλλα κατέρρευσε στη σκηνή του Ηρωδείου, παραμένουν νωπές για όσους βρέθηκαν εκεί.

Ανάμεσά τους και ο Γιάννης Ξανθούλης, ο άνθρωπος που έχει καταγράψει τη ζωή της ερμηνεύτριας στη βιογραφία της.

Μιλώντας στην κάμερα της εκπομπής «Buongiorno», ο συγγραφέας αναφέρθηκε στο ένστικτο που είχε εκείνα τα κρίσιμα λεπτά αλλά και στα συναισθήματά του για την τωρινή της κατάσταση.

«Δεν αντέχω να σκέφτομαι πως υποφέρει»

Ο Γιάννης Ξανθούλης, ο οποίος παρακολουθούσε τη συναυλία δίπλα στην κόρη και την εγγονή της καλλιτέχνιδας, περιέγραψε με ειλικρίνεια την πρώτη του σκέψη όταν συνέβη το εγκεφαλικό επεισόδιο.

Συγκεκριμένα δήλωσε: «Όταν είδα αυτό που έπαθε η Μαρινέλλα, κατάλαβα ότι αυτό ήταν το τέλος. Δεν αντέχω να σκέφτομαι πως υποφέρει. Αυτό είναι δραματικό».

Παράλληλα, ο συγγραφέας στάθηκε στη σχέση τους και στις καλλιτεχνικές διαφωνίες που είχαν, αποκαλύπτοντας και μια πολύτιμη συμβουλή που του είχε δώσει η ίδια για τη δημιουργία. «Έλεγα στη Μαρινέλλα πως δεν μου άρεσε το είδος των τραγουδιών που τραγουδούσε. Η συμβουλή που μου είχε δώσει είναι πως το μυαλό, η καρδιά και το υπογάστρια πρέπει να συνεργάζονται», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Το παρασκήνιο πίσω από τη βιογραφία της Μαρινέλλας

Η συγγραφή της βιογραφίας της δεν ήταν μια τυχαία απόφαση, αλλά το αποτέλεσμα μιας μακρόχρονης γνωριμίας και της επιμονής του στενού της περιβάλλοντος. Ο Γιάννης Ξανθούλης εξήγησε πώς η κόρη της ερμηνεύτριας έπαιξε καθοριστικό ρόλο στο να πάρει σάρκα και οστά το βιβλίο.

«Τη Μαρινέλλα την είχα γνωρίσει όταν κάναμε ένα σίριαλ. Η κόρη της επέμενε πως ήμουν ο κατάλληλος να γράψω τη βιογραφία της Μαρινέλλας. Η Μαρινέλλα το διάβασε το βιβλίο και πιστεύω της άρεσε», σημείωσε ο δημιουργός, αναπολώντας τη συνεργασία τους.