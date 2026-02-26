Η Ελλάδα ασκεί με αυτόν τον τρόπο τα κυριαρχικά της δικαιώματα στην πράξη, όχι στα λόγια και μετατρέπεται στη βασικότερη πύλη εισόδου και διανομής φυσικού αερίου σε όλα τα κράτη της κεντρικής και της ανατολικής Ευρώπης», τόνισε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, στο υπουργικό για τις συμφωνίες με Chevron και ExxonMobil.

Κλείνοντας, την τοποθέτησή του, είπε απευθυνόμενος στους υπουργούς του ότι «το επόμενο διάστημα θα κληθούμε να επιβεβαιώσουμε την αντίληψη ότι είμαστε η μόνη υπεύθυνη δύναμη της χώρας με μοναδικό καθήκον να απαντάμε στα συνθήματα των άλλων με χειροπιαστά αποτελέσματα και με λιγότερα λάθη και απέναντι στη διαρκώς εντεινόμενη δυστυχώς τοξικότητα να μιλάμε πάντα με αλήθεια με ενωτικά επιχειρήματα και με πειστικότητα».

Αναλυτικά η εισαγωγική τοποθέτηση του πρωθυπουργού:

«Συνεδριάζουμε σήμερα σε μια καθοριστική συγκυρία καθώς γύρω μας διεθνείς συσχετισμοί κλονίζονται και ο κόσμος αλλάζει σε συνθήκες κατά τις οποίες συμμαχίες και συνθήκες αμφισβητούνται. Εν μέσω αυτής της ρευστής τάξης πραγμάτων η μόνη βεβαιότητα είναι η αβεβαιότητα. Αυτό δίνει ξεχωριστή σημασία στις ενεργειακές συμφωνίες. Η Exxon Mobil και η Chevron είναι δυο από τις μεγαλύτερες εταιρείες του χώρου και επενδύουν πια στην πατρίδα μας. Συμπράττοντας με σημαντικές επιχειρήσεις στην Ελλάδα. Υπογραμμίζουν έτσι ότι εμπιστεύονται τη σταθερότητα τις προοπτικές και το μέλλον της χώρας. Οι δυνητικές επενδύσεις υπερβαίνουν κατά πολύ το 1 δισ. ευρώ με το όφελος του δημοσίου να εκτιμάται στο 40% επί των κερδών.

Η Ελλάδα ασκεί με αυτό τον τρόπο τα κυριαρχικά της δικαιώματα στην πράξη και όχι στα λόγια αλλά γίνεται και η βασικότερη πύλη εισόδου και διανομής φυσικού αερίου για όλα τα κράτη της κεντρικής και ανατολικής ηπείρου μας συμπεριλαμβανομένης και της δοκιμαζόμενης Ουκρανίας με το αμερικανικό LNG να παίζει καθοριστικό ρόλο στην ειλημμένη απόφαση της Ευρώπης να απεξαρτηθεί ενεργειακά από τη Ρωσία και με κρίσιμο κόμβο τον Κάθετο Διάδρομο.

Ένα έργο το οποίο αναβαθμίζει ουσιαστικά τη θέση της χώρας μας ειδικά τη Βόρεια Ελλάδα τη Μακεδονία και τη Θράκη. Όλες οι επενδύσεις στην περιοχή αναβαθμίζουν τη θέση μας.

Επιμένω ότι οι συγκεκριμένες συμφωνίες υπερβαίνουν τα στενά οικονομικά τους πλαίσια και έχουν ένα βαθύ γεωπολιτικό αποτύπωμα. Δεν είναι τυχαίο ότι τις συνοδεύει η πλατφόρμα 3+1 στην ανατολική Μεσόγειο. Η συνεργασία Ελλάδας – Κύπρου – Ισραήλ. Με άλλα λόγια η ενεργειακή μας πολιτική αναδεικνύεται σε βασικό πυλώνα της εξωτερικής μας πολιτικής. Πρόκειται για εξελίξεις που δικαιώνουν απόλυτα την επιλογή της κυβέρνησης η οποία ήδη από τις αρχές του 2022 προωθούσε αθόρυβα τις διαδικασίες για τις έρευνες και την εξόρυξη και την άρση των γραφειοκρατικών εμποδίων που αποτελούσαν τροχοπέδη για τους μεγάλους ενεργειακούς παίκτες. Τέτοιες επενδύσεις σημαίνουν πρόσθετες δουλειές και έσοδα αλλά και δημιουργούν κεκτημένα για τα εθνικά μας θέματα που αποκτούν και διεθνείς σφραγίδες.

Ας μην ταράζονται κάποιοι που αντιδρούν κάθε λίγο και λιγάκι και κινδυνεύουν να χαρακτηριστούν «επαγγελματίες ανησυχούντες» και ας μην αναζητούν τάχα παγίδες στις ρήτρες των συμφωνιών που τίθενται ακριβώς για να θωρακίσουν το Δημόσιο απέναντι σε τυχόν απαιτήσεις αποζημιώσεων απ’ τις εταιρίες. Άλλωστε τα κυριαρχικά μας δικαιώματα δεν είναι υπόθεση ιδιωτικών συμβάσεων είναι ζήτημα τήρησης του διεθνούς δικαίου και μόνο. Ας αναλογιστούν ότι σήμερα η Ελλάδα συζητά ήδη με την Λιβύη για την οριοθέτηση ΑΟΖ όπως το κάναμε με την Αίγυπτο και μια εξέλιξη οφείλει να είναι συμβατή με την πρόοδο των ερευνών.

Όσοι ζουν ακόμη με μία ηττοπαθή μανία καταδίωξης που κάθε άλλο ταιριάζει σε δυνατές χώρες να σκεφτούν ότι, έως τώρα, μόνο η Τουρκία και, δυστυχώς, οι ίδιοι αντιδρούν στην εθνική πορεία της χώρας μας. Πολύ περισσότερο όταν πρόκειται για ενστάσεις που δεν είναι μόνο εκτός τόπου αλλά και εκτός χρόνου καθώς διατυπώνονται ενώ ο ΥΠΕΞ βρίσκεται στην Ουάσιγκτον και συναντά για δεύτερη φορά σε έναν χρόνο τον Αμερικανό ομόλογό του εμβαθύνοντας τη διμερή στρατηγική μας σχέση.

Δεν υποσκάπτει τη θέση της πατρίδας η αξιοποίηση του πλούτου της και η εδραίωση στην πράξη των κυριαρχικών δικαιωμάτων της. Την υποσκάπτει η μίζερη αμφισβήτηση. Γιατί αληθινοί πατριώτες, ξέρετε, δεν είναι όσοι εκφράζουν διαρκώς φόβους. Αλλά εκείνοι που χτίζουν την Ελλάδα που δεν φοβάται».