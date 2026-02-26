«Ο Φλεβάρης και αν φλεβίσει, καλοκαίρι θα μυρίσει» λέει ο θυμόσοφος λαός και ήδη στη λίμνη Πλαστήρα έχει αρχίσει να… μυρίζει καλοκαιράκι. Αλήθεια, θυμάσαι την αρκούδα που πέρσι έκοβε βόλτες στη λίμνη, έκλεβε τα early birds και τη δόξα από τους καλλιτέχνες; Φέτος σκάει στο φεστιβάλ για τρίτη χρονιά και το κάνει ακόμα μεγαλύτερο!

Αυτή λοιπόν είναι μια υπενθύμιση για το ετήσιο ραντεβού με την αρκούδα – το 3ο Plastiras Lake Festival 2026! Φέτος, όπως μαθαίνουμε, η φάση είναι go big or go home (εσύ δηλαδή γιατί η αρκούδα σπίτι της είναι). Το Plastiras Lake Festival μεγαλώνει, εξελίσσεται, αλλάζει σε όσα θες να αλλάξει και μένει ίδιο και όπως το αγαπάς σε όσα ελπίζεις να μην αλλάξουν ποτέ.

Τι αλλάζει φέτος;

Τρεις μέρες δεν ήταν αρκετές, οπότε φέτος το φεστιβάλ είναι τετραήμερο. Μια μέρα προστίθεται στο φεστιβάλ – αλλά δε σου λέμε ακόμα τι θα γίνει. Η αναμονή αξίζει γιατί αυτή την ημέρα θα τη θυμάσαι και γιατί όχι, θα εύχεσαι και για μια πέμπτη μετά.

Αν και για να είμαστε ακριβείς, προστέθηκε, φέτος, μιάμιση μέρα. Πέρσι πήγες Παρασκευή απόγευμα και εμφανίστηκες στο λαιβ κατευθείαν. Ε, φέτος θα πας Πλαστήρα από Πέμπτη μεσημέρι, θα στήσεις χαλαρά ωραία τη σκηνή και τα πράγματά σου και Παρασκευή ξυπνάς, καφεδάκι, ένα γεια στην αρκούδα και τη συνέχεια την ξέρεις.

Από τις προηγούμενες δυο χρονιές, όλοι έχουμε καταλάβει ότι με το line-up δεν παίζουν, αλλά φέτος οι διοργανωτές το πάνε σε άλλο level, προσθέτοντας ένα ξένο όνομα που ξέρουμε ότι το αγαπάτε – έτοιμοι για Thievery Corporation;

Η λέξη κλειδί φέτος είναι το «περισσότερο» – περισσότερες μέρες, περισσότερες στιγμές, περισσότερα γλέντια, περισσότερη σκιά, περισσότερα activities, περισσότερη άνεση και παροχές.

Καλά, καλά, ξέρουμε θες να μάθεις και τους καλλιτέχνες που έχει καλέσει η αρκούδα φέτος. Και το line up είναι πολύ δυνατό. Έχουμε και λέμε:

Πέμπτη 9 Ιουλίου

H έκπληξη είναι έτοιμη και θα ζηλεύεις αν δεν είσαι εκεί. Αυτά

Παρασκευή 10 Ιουλίου

Παιδί Τραύμα

Μαρίνα Σπανού

Παύλος Παυλίδης

Λόγος Τιμής

Σάββατο 11 Ιουλίου

12ος Πίθηκος

Πυξ Λαξ

Γιάννης Χαρούλης

Banda Entopica

Κυριακή 12 Ιουλίου

Χατζηφραγκέτα

Pagan

Thievery Corporation

Dani Gambino

Λίγοι ακόμα λόγοι για να κλείσεις άμεσα το εισιτήριο σου και να μη λείψεις φέτος:

Μόνο 3,5 ώρες οδήγηση από Αθήνα και Θεσσαλονίκη ή αλλιώς παλιό καλό ΚΤΕΛ ως την Καρδίτσα και μετά το αφήνεις πάνω στους διοργανωτές. Θα έχεις και 50% έκπτωση από και προς Καρδίτσα.

Κατασκήνωση 100 μέτρα από τη λίμνη, στη σκιά για να μην ζαβλακωθείς με όλες τις παροχές, όπως ακριβώς τις θες και τις έχεις ζητήσει – σκιά, προστατευόμενος χώρος με 24ωρη φύλαξη, χώρος φόρτισης συσκευών, WC, ντουζιέρες, γιατρός 24/7

Θα ακούσεις για άλλη μια χρονιά ένα line up που συνδυάζει πολλά μουσικά είδη και πολυσυλλεκτικό κοινό. Έλα και θα ακούσεις και κάτι που ίσως δεν είχες ακούσει όσο περιμένεις το κόλλημά σου.

Δε θα σε αφήσουν σε ησυχία, καθώς έχουν πολλά ωραία activities, γλέντια και αν είσαι chill guy και αν είσαι πιο extreme. Ό,τι ψάχνεις σε ένα φεστιβάλ θα το βρεις εδώ – εργαστήρια, παιχνίδια για μικρούς και δραστηριότητες για μεγάλους. Ακόμα και για τους τετράποδους φίλους μας υπάρχει πάρκο για να κάνουν socializing.

Το υπέροχο τοπίο της λίμνης Πλαστήρα θα σε ηρεμήσει από τη βαβούρα της πόλης.

Θα υπάρχει λεωφορείο από και προς τα γλέντια για να σου κάνει τη ζωή πιο εύκολη και να πάρεις ένα διάλειμμα από κίνηση, κόρνες, βαβούρα και καυσαέριο.

Το Plastiras Lake Festival είναι για εσένα σε όποια φάση, ηλικία κι αν είσαι και με ό,τι παρέα κι αν έρθεις!

Μπορείς να βάλεις από τώρα στη βαλίτσα σου είναι το μαγιό σου γιατί σίγουρα θα θέλεις να βουτήξεις στη λίμνη, φέτος θα υπάρχει και ναυαγοσώστης κοντά σου. Κάτι τελευταίο – αν είσαι τύπος που το θέλεις το beach bar σου, στο Plastiras Lake Festival θα βρεις ΚΑΙ αυτό – lake bar, μουσική, ξαπλώστρα, μαύρισμα και κολύμπι.

Τιμές Εισιτηρίων:

Early Birds: 60€ | Early Birds + Camp: 63€ / για το τετραήμερο

Θέση σκηνής: 8€ – μόνο για τους κάτοχους τετραήμερου εισιτηρίου

Προπώληση: 70€ / για το τετραήμερο | 73€ / τετραήμερο εισιτήριο + camp | 25€ / εισιτήριο ημέρας

Ταμείο: Ημερήσιο: 30€ | Τετραήμερο: 80€