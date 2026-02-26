Το Hunter College έθεσε σε διαθεσιμότητα πανεπιστημιακή καθηγήτρια, λίγες ημέρες μετά τον σάλο που προκάλεσαν «αποτρόπαια» ρατσιστικά σχόλια τα οποία ακούστηκαν κατά λάθος σε ανοιχτό μικρόφωνο, στη διάρκεια online σύσκεψης.

Πρόκειται για την Allyson Friedman, αναπληρώτρια καθηγήτρια Βιολογίας, η οποία συμμετείχε στη συνεδρίαση του New York City School District 3 Community Education Council ως γονέας. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, στις 10 Φεβρουαρίου, η Friedman ακούστηκε να διακόπτει μαθήτρια της όγδοης τάξης, η οποία εξέφραζε την αγωνία της για το ενδεχόμενο κλεισίματος του δημόσιου σχολείου της στο Upper West Side.

Σε ηχογράφηση της συνεδρίασης που κυκλοφόρησε ευρέως στο διαδίκτυο, η καθηγήτρια ακούγεται να λέει: «Είναι πολύ χαζοί για να καταλάβουν ότι βρίσκονται σε κακό σχολείο», αναφερόμενη σε μαύρους μαθητές. Σε άλλο σημείο, προκάλεσε ακόμη μεγαλύτερη οργή λέγοντας: «Αν εκπαιδεύσεις αρκετά έναν μαύρο άνθρωπο, θα ξέρει να πηγαίνει μόνος του από την πίσω πόρτα. Δεν χρειάζεται να του το πεις πια».

Hunter College professor Allyson Friedman placed on leave for racist hot mic comments https://t.co/5DVU9z7OXM pic.twitter.com/lJdYoUj4ih — New York Post (@nypost) February 26, 2026

Σύμφωνα με την ίδια, το σχόλιο αυτό αποτελούσε, όπως ισχυρίστηκε αργότερα, αναφορά σε ιστορική φράση του Carter G. Woodson, πατέρα της αφροαμερικανικής ιστορίας. Ο Woodson είχε γράψει στο βιβλίο του The Mis-Education of the Negro το 1933: «Αν κάνεις έναν άνθρωπο να πιστέψει ότι δικαίως είναι απόβλητος, δεν χρειάζεται να του πεις να πάει από την πίσω πόρτα, θα πάει μόνος του».

Κατά τη συνεδρίαση, δύο ενήλικες αντέδρασαν άμεσα στα σχόλια της Friedman, ενώ για περίπου δέκα δευτερόλεπτα επικράτησε απόλυτη σιωπή, με αρκετούς συμμετέχοντες εμφανώς σοκαρισμένους. Οι συντονιστές ζήτησαν συγγνώμη από τη μαθήτρια και την παρότρυναν να συνεχίσει την τοποθέτησή της.

Η πρόεδρος του Hunter College, Nancy Cantor, ανακοίνωσε σε επίσημη δήλωσή της ότι ξεκίνησε έρευνα βάσει των πολιτικών δεοντολογίας και μη διάκρισης του πανεπιστημίου. «Μέχρι να ολοκληρωθεί η έρευνα, η εργαζόμενη έχει τεθεί σε διαθεσιμότητα», ανέφερε χαρακτηριστικά, τονίζοντας ότι προσφέρονται και υπηρεσίες ψυχολογικής υποστήριξης σε όσα μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας το χρειάζονται.

Η Friedman, μιλώντας αργότερα στους New York Times, υποστήριξε ότι τα λόγια της παρερμηνεύτηκαν και ότι προσπαθούσε να εξηγήσει στο παιδί της τον συστημικό ρατσισμό, χρησιμοποιώντας «ένα προφανώς ρατσιστικό στερεότυπο ως παράδειγμα». Όπως είπε, «οι απόψεις αυτές δεν είναι δικές μου και δεν στρέφονταν εναντίον κανενός μαθητή ή ομάδας».

Ωστόσο, οι αντιδράσεις από δημόσια πρόσωπα υπήρξαν σφοδρές. Ο πρόεδρος του Μανχάταν, Brad Hoylman Sigal, χαρακτήρισε τα σχόλια «εξοργιστικά και ιδιαίτερα απεχθή, ειδικά επειδή ειπώθηκαν μπροστά σε παιδιά». Ο πρόεδρος του Κουίνς, Donovan Richards Jr., έγραψε στα social media: «Ακόμα δεν έχει απολυθεί; Δεν θα έπρεπε να βρίσκεται κοντά σε παιδιά».

Αντίστοιχα, ο πρόεδρος της Ένωσης Εβραίων Εκπαιδευτικών, Moshe Spern, δήλωσε ότι η καθηγήτρια δεν θα έπρεπε να συνεχίσει να ασκεί τα καθήκοντά της έως ότου ολοκληρωθεί πλήρως η έρευνα, όπως αναφέρει το δημοσίευμα της nypost.

Η υπόθεση έχει αναζωπυρώσει τη δημόσια συζήτηση στις ΗΠΑ γύρω από τον θεσμικό ρατσισμό στην εκπαίδευση, ιδιαίτερα καθώς το περιστατικό σημειώθηκε μέσα στον Φεβρουάριο, μήνα αφιερωμένο στην Ιστορία των Μαύρων. Όπως τόνισε η Cantor, «τα εκπαιδευτικά ιδρύματα έχουν καθήκον να παραμένουν σε διαρκή επαγρύπνηση απέναντι στις διακρίσεις και να αντιμετωπίζουν αποφασιστικά τέτοια φαινόμενα».