Η πολυτελής αλλά χαοτική κρυψώνα όπου ο διαβόητος Μεξικανός βαρόνος των ναρκωτικών, Νεμέσιο «Ελ Μέντσο» Οσεγκέρα Θερβάντες, πέρασε τις τελευταίες του ημέρες αποκαλύπτει μια εντελώς διαφορετική εικόνα από εκείνη του πανίσχυρου αρχηγού καρτέλ που τρομοκρατούσε τη χώρα επί χρόνια.

Ο ηγέτης του καρτέλ Νέα Γενιά του Χαλίσκο βρισκόταν σε απομόνωση σε μια διώροφη βίλα μέσα στο περιφραγμένο και πολυτελές συγκρότημα Tapalpa Country Club, μαζί με μία από τις ερωμένες του. Ωστόσο, οι εικόνες που εξασφάλισε το Reuters δείχνουν ότι το ζευγάρι σπάνια έβγαινε από το σπίτι.

Η κουζίνα της βίλας έμοιαζε σαν να είχε περάσει καταιγίδα δείχνοντας μια άλλη εικόνα από αυτή που θα φανταζόταν κάποιος. Το σπίτι μοιάζει περισσότερο με μια ακατάστατη ερωτική φωλιά, όπου ο Μεξικανός βαρόνος των ναρκωτικών «Ελ Μέντσο» πέρασε τις τελευταίες του μέρες. Πάνω στους πάγκους υπήρχαν άδεια κουτιά από φαγητό σε πακέτο, σάπιες φράουλες, χυμένα κουτιά γάλακτος και δεκάδες μπουκάλια νερού. Πατάτες και ντομάτες βρίσκονταν πεταμένες στο πάτωμα, ενώ το ψυγείο ήταν ασφυκτικά γεμάτο με μεγάλα δοχεία ροφημάτων και διάφορα φρούτα και λαχανικά.

Παρά τον μινιμαλιστικό σχεδιασμό της κατοικίας, με ευρύχωρα δωμάτια και μεγάλα παράθυρα, τα ντουλάπια ήταν υπερφορτωμένα. Εκεί βρέθηκαν μεγάλες ποσότητες φαρμάκων για ημικρανίες, αϋπνία, γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση και μυκητιάσεις. Ανάμεσά τους εντοπίστηκαν και φιαλίδια Tationil Plus, που προορίζονται για την ενίσχυση της κυτταρικής υγείας, αποθηκευμένα στην κατάψυξη δίπλα σε πρόγραμμα δοσολογίας.

Σε αυτοσχέδιο βωμό είχαν τοποθετηθεί καθολικά αγαλματίδια αγίων, ανάμεσά τους η Παναγία της Γουαδελούπης και ο Άγιος Ιούδας Θαδδαίος, προστάτης των χαμένων υποθέσεων. Σε λευκό χαρτί υπήρχε γραμμένο απόσπασμα της Βίβλου που καλούσε σε εμπιστοσύνη στον Θεό. Παράλληλα, προϊόντα προσωπικής περιποίησης βρίσκονταν στοιβαγμένα σε πλαστικές σακούλες, ενώ τα περισσότερα κρεβάτια ήταν άστρωτα, με λίγα μόνο ρούχα τακτοποιημένα.

Η βίλα, με τους πέτρινους τοίχους και την κόκκινη κεραμοσκεπή, βρίσκεται στην περιοχή Ταπάλπα, γνωστή για τον οικοτουρισμό και τις εξοχικές κατοικίες κοντά σε γήπεδο γκολφ και λίμνη. Η ήσυχη ζωή του βαρόνου τερματίστηκε βίαια, όταν ειδικές δυνάμεις του μεξικανικού στρατού έστησαν ενέδρα πυροβολώντας τον, καθώς επιχείρησε να διαφύγει από τον πίσω κήπο.

Σύμφωνα με τον υπουργό Άμυνας του Μεξικού, Ρικάρντο Τρεβίγια, οι Αρχές εντόπισαν αρχικά άνδρα του στενού περιβάλλοντος μιας συντρόφου του Οσεγκέρα και στη συνέχεια παρακολούθησαν τη γυναίκα μέχρι την ορεινή κοινότητα όπου κρυβόταν ο αρχηγός του καρτέλ.

Ο βίαιος θάνατος του «Ελ Μέντσο» προκάλεσε νέο κύμα έντασης, με το καρτέλ να κηρύσσει πόλεμο στην πρόεδρο του Μεξικού, Κλαούντια Σέινμπαουμ, πυροδοτώντας φόβους για περαιτέρω αποσταθεροποίηση στη χώρα, όπως αναφέρει το δημοσίευμα της nypost.