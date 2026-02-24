Λεπτομέρειες της επιχείρησης που οδήγησε στον θάνατο του πιο καταζητούμενου αρχηγού καρτέλ ναρκωτικών του Μεξικού αποκάλυψαν ανώτατοι αξιωματούχοι ασφαλείας. Για να βρουν τον πιο καταζητούμενο βαρόνο, οι αξιωματούχοι ανέφεραν ότι δεν ακολούθησαν τα χρήματα ή τα ίχνη των ναρκωτικών. Αντ’ αυτού, είπαν ότι ακολούθησαν την ερωμένη του.

Ήταν εκείνη, σύμφωνα με τις Αρχές, που τους οδήγησε στα δασώδη βουνά της πολιτείας Χαλίσκο, στο εξοχικό όπου ο Νεμέσιο Οσεγκέρα -ο διαβόητος αρχηγός του καρτέλ, γνωστός ως «Ελ Μέντσο»- κρυβόταν τουλάχιστον από την Παρασκευή.

Γρήγορα, τέθηκε σε εφαρμογή ένα σχέδιο υψηλού κινδύνου για τη σύλληψη του αρχηγού του καρτέλ, Χαλίσκο Νέα Γενιά (CJNG), ενός άνδρα που θεωρείται από καιρό ένας από τους πιο αδίστακτους εγκληματίες της χώρας, όπως ανέφεραν αξιωματούχοι του Μεξικού κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου τη Δευτέρα.

«Η επιχείρηση κορυφώθηκε με μια σφοδρή ανταλλαγή πυροβολισμών, κατά την οποία σκοτώθηκαν αρκετοί ύποπτοι ως μέλη του καρτέλ και, μέχρι το πρωί της Κυριακής, ο κ. Οσεγκέρα ήταν νεκρός, αφού τραυματίστηκε θανάσιμα σε ανταλλαγή πυροβολισμών με τις μεξικανικές αρχές», ανέφερε η κυβέρνηση.

Μόλις η είδηση του θανάτου του έγινε ευρέως γνωστή, το Μεξικό εξερράγη.

Η εντυπωσιακή επιχείρηση φαίνεται να αποτελεί μια σημαντική νίκη στη νέα επίθεση του Μεξικού κατά των καρτέλ ναρκωτικών, η οποία θα μπορούσε να συμβάλει στη μείωση της πίεσης από τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος απειλεί με επιθέσεις στο Μεξικό κατά των ίδιων εγκληματικών ομάδων. Ωστόσο, βύθισε επίσης τη χώρα στο χάος, καθώς ένοπλες ομάδες αντέδρασαν σε 20 από τις 32 πολιτείες της χώρας. Επιτέθηκαν στις δυνάμεις ασφαλείας, μπλόκαραν αυτοκινητόδρομους και έβαλαν φωτιές.

Οι αεροπορικές εταιρείες και οι εταιρείες λεωφορείων ακύρωσαν δρομολόγια, παγιδεύοντας ταξιδιώτες, μεταξύ των οποίων χιλιάδες τουρίστες σε παραθαλάσσιους προορισμούς, όπως το Πουέρτο Βαγιάρτα, μια μεγάλη παραθεριστική πόλη στην ακτή του Ειρηνικού του Μεξικού. Τους ζητήθηκε να παραμείνουν στα καταφύγιά τους, ενώ παρακολουθούσαν τις στήλες καπνού να υψώνονται από την καμένη πόλη.

Ο στρατηγός, Ρικάρντο Τρεβίγια Τρέχο, υπουργός Άμυνας του Μεξικού, περιέγραψε με λεπτομέρειες την εκδοχή της κυβέρνησης για την επιδρομή κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου της Δευτέρας, κλαίγοντας καθώς μιλούσε για τις δυνάμεις ασφαλείας που έχασαν τη ζωή τους στις επιχειρήσεις της Κυριακής. «Εκπλήρωσαν την αποστολή τους», είπε. «Τι δείξαμε; Τη δύναμη του μεξικανικού κράτους».

Μέχρι το απόγευμα της Δευτέρας, η τάξη φαινόταν να έχει αποκατασταθεί σε μεγάλο βαθμό σε ολόκληρη τη χώρα.

Στην καθημερινή πρωινή ομιλία της προς τον λαό, η πρόεδρος του Μεξικού, Κλαούντια Σέινμπαουμ, είπε ότι τα οδοφράγματα στις εθνικές οδούς είχαν απομακρυνθεί. Ωστόσο, η ατμόσφαιρα παρέμενε τεταμένη σε ορισμένες περιοχές της χώρας. Τα σχολεία και οι επιχειρήσεις παρέμεναν κλειστά σε ορισμένες από τις περιοχές που επλήγησαν περισσότερο, και πολλοί κάτοικοι παρέμειναν στα σπίτια τους. «Το πιο σημαντικό πράγμα αυτή τη στιγμή είναι να διασφαλίσουμε την ειρήνη και την ασφάλεια για ολόκληρο τον πληθυσμό του Μεξικού», είπε η Σέινμπαουμ.

Πώς έγινε η επιχείρηση για την εξόντωση του «Ελ Μέντσο»

Ο Οσεγκέρα ίδρυσε το καρτέλ Χαλίσκο πριν από περίπου 15 χρόνια, αφού αποσχίστηκε από το αντίπαλο καρτέλ Σιναλόα. Οι δραστηριότητες του καρτέλ περιλαμβάνουν διακίνηση ναρκωτικών, εκβιασμούς, απαγωγές και λαθραία μεταφορά μεταναστών, ενώ ο Οσεγκέρα ήταν γνωστός για τις επιθέσεις του εναντίον των δυνάμεων ασφαλείας και τον εκφοβισμό των κοινοτήτων. Το υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ πρόσφερε αμοιβή 15 εκατομμυρίων δολαρίων για πληροφορίες που θα οδηγούσαν στη σύλληψή του.

Ο θάνατός του σηματοδοτεί την πρώτη φορά τα τελευταία χρόνια που ο μεξικανικός στρατός σκότωσε έναν κορυφαίο αρχηγό καρτέλ στη χώρα.

Η επιχείρηση ξεκίνησε την Παρασκευή, όταν αξιωματούχοι των μεξικανικών μυστικών υπηρεσιών εντόπισαν έναν άνδρα που ήταν κοντά σε μια από τις «ρομαντικές συντρόφους» του Οσεγκέρα, όπως την περιέγραψε ο στρατηγός Τρεβίγια και μεταδίδουν οι New York Times. Είπε ότι ο άνδρας είχε πάει τη γυναίκα να δει τον Οσεγκέρα στην Ταπάλπα, στην πολιτεία Χαλίσκο, την πόλη στην ύπαιθρο της περιοχής όπου έχει την έδρα του το καρτέλ.

«Την επόμενη μέρα, η γυναίκα έφυγε από την καλύβα, αλλά ο Οσεγκέρα έμεινε πίσω με την ομάδα ασφαλείας του», είπε ο στρατηγός Τρεβίγια. Οι μεξικανικές ειδικές δυνάμεις άρχισαν τότε να σχεδιάζουν τη σύλληψή του.

Κινήθηκαν προς τη μικρή πόλη της Ταπάλπα νωρίς το πρωί της Κυριακής. Μόλις οι δυνάμεις αποκάλυψαν την παρουσία τους, ο Τρεβίγια είπε ότι ο Οσεγκέρα έφυγε, ενώ ξέσπασε μάχη μεταξύ των στρατευμάτων και της ομάδας ασφαλείας του αρχηγού του καρτέλ.

«Οι συνεργάτες του είχαν μεγάλη ποσότητα όπλων», είπε ο στρατηγός Τρεβίγια, σημειώνοντας ότι οι ένοπλες δυνάμεις βρήκαν επτά μακρύκαννα όπλα και δύο εκτοξευτές ρουκετών. «Ήταν μια πολύ βίαιη επίθεση», πρόσθεσε. Οι μεξικανικές αρχές αντεπιτέθηκαν και οκτώ ύποπτοι ως μέλη του καρτέλ σκοτώθηκαν.

Καθώς οι δύο πλευρές αντάλλαξαν πυρά, ο Οσεγκέρα και δύο από τους φρουρούς του τραυματίστηκαν σοβαρά. Τελικά, οι δυνάμεις ασφαλείας εντόπισαν την ομάδα και τους μετέφεραν με ελικόπτερο.

Ωστόσο, ο Οσεγκέρα και οι δύο φρουροί του πέθαναν κατά τη μεταφορά τους σε ιατρική μονάδα στη Γκουανταλαχάρα, όπως δήλωσε ο στρατηγός Τρεβίγια. Τα πτώματά τους τελικά μεταφέρθηκαν στην πόλη του Μεξικού.

Συνολικά, οι μεξικανικές αρχές δήλωσαν ότι συνέλαβαν 70 άτομα και σκότωσαν 34 ύποπτους ως μέλη του καρτέλ κατά τη διάρκεια των ταραχών που ξέσπασαν σε όλη τη χώρα την Κυριακή, ενώ μεταξύ των νεκρών ήταν και 25 μέλη της εθνικής φρουράς. Τα τοπικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι ένα από τα θύματα ήταν μια έγκυος γυναίκα που είχε εμπλακεί σε ανταλλαγή πυροβολισμών.

Ο Αντόνιο Μοράλες Ντίαζ, δήμαρχος της Ταπάλπα, δήλωσε σε συνέντευξή του τη Δευτέρα ότι δεν γνώριζε ότι ο διαβόητος ηγέτης του καρτέλ διέμενε εκεί. «Η πόλη είναι τουριστικός προορισμός για όσους αναζητούν μια απόδραση στην εξοχή ή πεζοπορία στο δάσος», είπε.