Ο Αντουάν Γκριεζμάν φαίνεται να πλησιάζει περισσότερο από ποτέ στην αποχώρησή του από την Ατλέτικο Μαδρίτης, με πιθανό προορισμό το MLS και την Ορλάντο Σίτι.

Σύμφωνα με δημοσίευμα, ο 34χρονος Γάλλος αποτελεί βασικό μεταγραφικό στόχο της ομάδας από τη Φλόριντα, η οποία επιδιώκει να τον αποκτήσει κατά τη μεταγραφική περίοδο του Μαρτίου στο Major League Soccer. Μάλιστα, ο αθλητικός διευθυντής του συλλόγου έχει πραγματοποιήσει επανειλημμένα ταξίδια στην Ισπανία, προκειμένου να προχωρήσουν οι συζητήσεις.

Ο Γκριεζμάν δεν έχει κρύψει ποτέ τη συμπάθειά του προς την αμερικανική κουλτούρα και τον αθλητισμό των ΗΠΑ, στοιχείο που ενισχύει τα σενάρια μετακίνησης. Ωστόσο, μια πιθανή αποχώρηση μέσα στη σεζόν δεν είναι απλή υπόθεση, καθώς η Ατλέτικο παραμένει στη διεκδίκηση του Κυπέλλου Ισπανίας, ενώ ο ίδιος αποτελεί εμβληματική μορφή για τον σύλλογο. Είναι, άλλωστε, ο κορυφαίος σκόρερ στην ιστορία των «ροχιμπλάνκος», με 210 τέρματα.

Εφόσον ολοκληρωθεί η συμφωνία, ο Γάλλος επιθετικός θα προστεθεί στη λίστα μεγάλων ονομάτων που αγωνίζονται ήδη στο MLS, όπως ο Λιονέλ Μέσι και ο Χέουνγκ-Μιν Σον, ενισχύοντας περαιτέρω τη δυναμική και τη διεθνή απήχηση του πρωταθλήματος.