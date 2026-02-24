Η ΑΕΚ έχει μπροστά της το εκτός έδρας παιχνίδι με τον Βόλο για την 23η αγωνιστική της Stoiximan Super League και η ΠΑΕ ζήτησε να πάρει όλα τα διαθέσιμα εισιτήρια, τα οποία σίγουρα θα είναι περισσότερα από 10.000.

Η Ένωση, τέσσερις αγωνιστικές πριν το τέλος της κανονικής περιόδου του πρωταθλήματος, παραμένει στην 1η θέση και ο ενθουσιασμός είναι διάχυτος στις τάξεις των φίλων της, οι οποίοι… έχουν καιρό να τη δουν σε δράση από κοντά.

Οι «κιτρινόμαυροι» είχαν δύο συνεχόμενα εκτός έδρας παιχνίδια με Πανσερραϊκό και ΠΑΟΚ και ακολούθησε το κεκλεισμένων των θυρών με τον Λεβαδειακό στην Allwyn Arena, οπότε οι οπαδοί τους ανυπομονούν για να βρεθούν ξανά δίπλα τους και ετοιμάζονται να το κάνουν με εντυπωσιακό τρόπο στο παιχνίδι με τον Βόλο.

Η ΠΑΕ ΑΕΚ ζήτησε να πάρει όλα τα διαθέσιμα εισιτήρια για τον αγώνα, τα οποία σίγουρα θα είναι πάνω από 10.000, οπότε αντιλαμβάνεται ο καθένας το κλίμα που επικρατεί και πόσο εντυπωσιακή θα είναι η παρουσία των οπαδών της στο Πανθεσσαλικό Στάδιο.