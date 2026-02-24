Ο Παναθηναϊκός ανέβασε στα social media βίντεο από τους πανηγυρισμούς για την κατάκτηση του κυπέλλου Ελλάδας και την απονομή, μέσα από τα… μάτια του Κένεθ Φαρίντ.

Ο Αμερικανός σέντερ δεν αγωνίστηκε στον τελικό με τον Ολυμπιακό, πρόσφερε με άλλο τρόπο όμως, καθώς είχε κάμερα και κατέγραφε όσα γίνονταν αμέσως μετά τη λήξη και τη νίκη της ομάδας του Εργκίν Αταμάν.

Έτσι, στο βίντεο που ανέβασε η ΚΑΕ στα social media, μπορεί ο καθένας να δει… με τα μάτια του Φαρίντ όσα γίνονταν αμέσως μετά τη λήξη, με τους πανηγυρισμούς και την απονομή, ενώ ξεχωρίζουν τα συγχαρητήρια στον Αταμάν αλλά και η ατάκα στον Νάιτζελ Χέις-Ντέιβις.

Συγκεκριμένα, ο Φαρίντ είπε στον Αμερικανό φόργουορντ που αναδείχθηκε MVP: «Είσαι τυχερός που δεν έπαιξα γιατί το βραβείο θα ήταν δικό μου».