Ο Παναθηναϊκός ανέβασε στα social media βίντεο από τους πανηγυρισμούς για την κατάκτηση του κυπέλλου Ελλάδας και την απονομή, μέσα από τα… μάτια του Κένεθ Φαρίντ.
Ο Αμερικανός σέντερ δεν αγωνίστηκε στον τελικό με τον Ολυμπιακό, πρόσφερε με άλλο τρόπο όμως, καθώς είχε κάμερα και κατέγραφε όσα γίνονταν αμέσως μετά τη λήξη και τη νίκη της ομάδας του Εργκίν Αταμάν.
Έτσι, στο βίντεο που ανέβασε η ΚΑΕ στα social media, μπορεί ο καθένας να δει… με τα μάτια του Φαρίντ όσα γίνονταν αμέσως μετά τη λήξη, με τους πανηγυρισμούς και την απονομή, ενώ ξεχωρίζουν τα συγχαρητήρια στον Αταμάν αλλά και η ατάκα στον Νάιτζελ Χέις-Ντέιβις.
Συγκεκριμένα, ο Φαρίντ είπε στον Αμερικανό φόργουορντ που αναδείχθηκε MVP: «Είσαι τυχερός που δεν έπαιξα γιατί το βραβείο θα ήταν δικό μου».
𝘾𝙀𝙇𝙀𝘽𝙍𝘼𝙏𝙄𝙊𝙉𝙎 𝙏𝙃𝙍𝙊𝙐𝙂𝙃 𝙏𝙃𝙀 𝙀𝙔𝙀𝙎 𝙊𝙁 𝙆𝙀𝙉𝙉𝙀𝙏𝙃 𝙁𝘼𝙍𝙄𝙀𝘿 🏆👀— Panathinaikos BC (@Paobcgr) February 24, 2026
Ever wondered what it feels like to be in the heart of the championship huddle? 🤔@KennethFaried35 takes the lens and captures the pure, unseen energy of our Greek Cup Title! ☘️
From… pic.twitter.com/M2E1QyKmIE