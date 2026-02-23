Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός, Δημήτρης Γιαννακόπουλος και αδερφοί Αγγελόπουλοι, έχουν κάνει φέτος τεράστιες επενδύσεις ώστε να σηκώσουν την κούπα στο ΟΑΚΑ, στην πιο ανταγωνιστική ίσως Euroleague των τελευταίων ετών.

Τα ποσά έχουν αρχίσει να… ξεφεύγουν και οι παίκτες-σταρ των ομάδων, υπογράφουν συμβόλαια που δεν φαντάζονταν στο παρελθόν.

Ο Ολυμπιακός λοιπόν αφήνει πίσω του όσα έγιναν στην Κρήτη και συγκεντρώνεται στην κατάκτηση της Euroleague.

Οι αδερφοί Αγγελόπουλοι έχουν ρίξει πολλά εκατομμύρια για την κούπα και η ομάδα έχει αλλάξει επίπεδο, σε όλα, κάτι που θα επιβεβαιωθεί και τα επόμενα 24ωρα! Με μία ανακοίνωση που δείχνει την επόμενη ημέρα του συλλόγου.

