Μετά από φήμες που κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης πως σκοτώθηκε σε ιρανική επίθεση, ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου δημοσίευσε ένα βίντεο στο Twitter, στο οποίο εμφανίζεται να παραγγέλνει καφέ, διαψεύδοντας κάθε φήμη για τον θάνατό του.

Στο βίντεο, ο Νετανιάχου λέει με χιούμορ: «Είμαι νεκρός… για καφέ» και προσθέτει: «Αγαπώ το έθνος μου μέχρι θανάτου και τον τρόπο με τον οποίο συμπεριφέρονται οι πολίτες του», όπως αναφέρει το Times of Israel. Στη συνέχεια, σηκώνει και τα δύο του χέρια για να δείξει ότι έχει και τα 10 δάχτυλα, θέλοντας να διασκεδάσει τις φήμες ότι η τηλεοπτική συνέντευξη Τύπου που έδωσε την Πέμπτη ήταν μια εκδοχή δημιουργημένη με τεχνητή νοημοσύνη (ΑΙ).

אומרים שאני מה? צפו >> pic.twitter.com/ijHPkM3ZHZ — Benjamin Netanyahu – בנימין נתניהו (@netanyahu) March 15, 2026

Ο Νετανιάχου προέτρεψε τους Ισραηλινούς να βγαίνουν από τα σπίτια τους για να πάρουν καθαρό αέρα, αλλά να παραμένουν κοντά σε καταφύγια. Υποσχέθηκε επίσης ότι οι κυβερνητικοί περιορισμοί στις δραστηριότητες θα μειωθούν όσο το δυνατόν περισσότερο.

Νωρίτερα, το γραφείο του πρωθυπουργού είχε ήδη απορρίψει τις φήμες περί δολοφονίας, χαρακτηρίζοντάς τες «ψευδείς ειδήσεις». Ανταποκριτής του Anadolu ρώτησε σχετικά με τους «αυξανόμενους ισχυρισμούς στα social media», και η απάντηση ήταν σαφής: ο Νετανιάχου είναι «μια χαρά» και συνεχίζει κανονικά τα καθήκοντά του.