Τα όσα είπε ο Εργκίν Αταμάν για τον Ρισόν Χολμς στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου στον αγώνα του Παναθηναϊκού με την ΑΕΚ προκάλεσαν την αντίδραση τόσο του ίδιου όσο και της συντρόφου του.

Ο προπονητής των «πράσινων» ήταν έξαλλος με τον Αμερικανό σέντερ και στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου είπε πως «ο Χολμς κοιμάται στο glass floor». Δήλωση που δεν έμεινα αναπάντητη από την άλλη πλευρά.

Αρχικά, ο Χολμς έκανε ανάρτηση στα social media χρησιμοποιώντας emojis τα οποία έκλαιγαν από τα γέλια και η συνέχεια δόθηκε από τη σύντροφό του, η οποία σε δική της ανάρτηση ανέφερε τα εξής…

«Οι ισχυροί οργανισμοί στέκονται πίσω από τους παίκτες τους. Η λογοδοσία είναι μέρος του παιχνιδιού, όμως ο σεβασμός και η υποστήριξη πρέπει πάντα να έρχονται πρώτα! Ένας οργανισμός που δημόσια υπονομεύει και κατακρίνει τους ίδιους του τους παίκτες αντί να τους στηρίζει είναι ΝΤΡΟΠΗ, όχι οικογένεια!».