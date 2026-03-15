Ο Παναθηναϊκός ήταν μπροστά στο σκορ με 55-52 κόντρα στην ΑΕΚ στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου και ο Εργκίν Αταμάν στις δηλώσεις του τα έβαλε με τον Ρισόν Χολμς, λέγοντας ότι… κοιμόταν στον αγώνα.

Οι δύο ομάδες αναμετρώνται για την 21η αγωνιστική της Stoiximan Basket League και οι «πράσινοι» ήταν πίσω με 18-31 στην πρώτη περίοδο, με αποτέλεσμα να υπάρξουν έντονες αποδοκιμασίες, και με 27-42 στη διάρκεια της δεύτερης, κατάφεραν όμως να κάνουν την ανατροπή και να βρεθούν στο +3 (55-52) στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου.

Ανατροπή, όμως, που δεν ηρέμησε τον Αταμάν, ο οποίος είχε νεύρα με τους παίκτες του και ειδικά με τον Χολμς, για τον οποίο είπε ότι… κοιμόταν.

«Καταστροφικό ξεκίνημα. Δεν παίζαμε άμυνα, δεν πιέζαμε. Οι ψηλοί μας δεν βοήθησαν. Ο Χολμς κοιμόταν στο παρκέ και δεν έκανε καμία κίνηση στα pick n roll. Τους επιτρέψαμε 31 πόντους μόνο στο πρώτο δεκάλεπτο. Μετά καταλάβαμε πως πρέπει να παλέψουμε», είπε αρχικά ο προπονητής του Παναθηναϊκού και συνέχισε.

«Η ΑΕΚ είναι μια καλή ομάδα. Μετά βρήκαμε το τέμπο μας και ελπίζω να συνεχίζουμε. Οι αναπληρωματικοί δεν μας έδωσαν ενέργεια. Θα πρέπει να συνεχίσουμε να παίζουμε με τους βασικούς γιατί είναι πολύ σημαντικό παιχνίδι για εμάς και πρέπει να κερδίσουμε».