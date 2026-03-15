Ο Παναθηναϊκός ήταν στο -13 στο τέλος του πρώτου δεκαλέπτου του αγώνα με την ΑΕΚ, με τους φιλάθλους που είναι στο Telecom Center Athens να ξεσπάνε σε αποδοκιμασίες και τον Εργκίν Αταμάν να προσπαθεί να… ξυπνήσει τους παίκτες του.

Είναι ένα παιχνίδι που γίνεται στο πλαίσιο της 21ης αγωνιστικής της Stoiximan Basket League και οι «πράσινοι» δεν άρχισαν καθόλου καλά, καθώς στο τέλος της πρώτης περιόδου ήταν στο -13.

Με σερί 11-0 η Ένωση μετέτρεψε το 18-20 σε 18-31 και οι οπαδοί του Παναθηναϊκού ξέσπασαν σε έντονες αποδοκιμασίες, με τον Αταμάν να… εκμεταλλεύεται το γεγονός για να «ξυπνήσει» τους παίκτες του.

«Ακούστε τον κόσμο πώς σας αποδοκιμάζει», έλεγε στους παίκτες ο Τούρκος προπονητής, περιμένοντας να δει κάτι καλύτερο στη συνέχεια του αγώνα.