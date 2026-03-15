Με γκολ του Ριτσάρλισον στο 90′ η Τότεναμ πήρε ισοπαλία εκτός έδρας, με 1-1, κόντρα στη Λίβερπουλ και είναι στο +1 από τη ζώνη του υποβιβασμού.

Οι «κόκκινοι» ήθελαν τη νίκη για να είναι μαζί με την Άστον Βίλα στην 4η θέση της Premier League και άνοιξαν το σκορ στο 18′ με ακόμη μία υπέροχη εκτέλεση φάουλ από τον Σομποσζλάι. Η ομάδα του Άρνε Σλοτ, μάλιστα, θα μπορούσε να πετύχει και δεύτερο γκολ στο πρώτο ημίχρονο και συγκεκριμένα στο 36′, η μπάλα όμως πήγε στο δοκάρι μετά το σουτ του Χάκπο.

Οι γηπεδούχοι είχαν μεγάλη ευκαιρία στο 73′ με τον Σαλάχ για το 2-0 με το οποίο θα κλείδωναν τη νίκη, δεν το έβαλε όμως και η… τιμωρία ήρθε στο 90′, όταν ο Κολό Μουανί με ωραία ενέργεια έβγαλε τετ α τετ τον Ριτσάρλισον και αυτός έγραψε το 1-1, το οποίο ήταν και το τελικό αποτέλεσμα.

Έτσι, η Λίβερπουλ είναι στην 5η θέση, στο -2 από την 4άδα, ενώ η Τότεναμ είναι στο +1 από τη ζώνη του υποβιβασμού.