Ποινή κάθειρξης έως και 15 ετών αντιμετωπίζει ο 20χρονος ποδοσφαιριστής Ντανίλ Σεκάτς, ο οποίος ομολόγησε ότι σκότωσε μια γυναίκα επιχειρηματία μέσα στο διαμέρισμά της στη Μόσχα.

Ο 20χρονος ποδοσφαιριστής, ο οποίος στο παρελθόν είχε αγωνιστεί στις μικρές εθνικές ομάδες της Ρωσίας, δήλωσε μετανιωμένος για το έγκλημα, το οποίο, όπως είπε, το έκανε έπειτα από εντολή απατεώνων.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, ο Σεκάτς πήγε στο διαμέρισμα της γυναίκας στη Μόσχα με σκοπό να ανοίξει το χρηματοκιβώτιο και στη συνέχεια να σκοτώσει την επιχειρηματία, επειδή έτσι τον διέταξαν οι απατεώνες με τους οποίους ο ίδιος συνεργαζόταν.

Το θύμα δέχθηκε πολλά χτυπήματα και μαχαιριές όταν αρνήθηκε να αποκαλύψει τον συνδυασμό του χρηματοκιβωτίου, με το έγκλημα να γίνεται την ώρα που βρισκόταν και η 16χρονη κόρη στο σπίτι, με τον Σεκάτς να πετάει στη συνέχεια από το παράθυρο τα κοσμήματα και τα συλλεκτικά νομίσματα που έκλεψε.

Ο 20χρονος αγωνιζόταν στη δεύτερη ομάδα της Ουράλ μέχρι πρόσφατα ενώ στο παρελθόν είχε περάσει και από τη Λοκομοτίβ Μόσχας.