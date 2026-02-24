Ένα πρωτοφανές περιστατικό στα χρονικά της ακαδημαϊκής του καριέρας περιγράφει ο καθηγητής του Πανεπιστημίου Κρήτης, Δημήτρης Ξενάκης, φέρνοντας στο φως μια πλευρά της ελληνικής πραγματικότητας που σοκάρει.

Για πρώτη φορά μετά από 23 χρόνια διδασκαλίας, ο ίδιος – όπως αναφέρει – ήρθε αντιμέτωπος με την απαίτηση γονέα να αναθεωρήσει τη βαθμολογία φοιτητή, ο οποίος μάλιστα είχε κοπεί λόγω αντιγραφής από AI.

Όλα ξεκίνησαν όταν ο φοιτητής ζήτησε εξηγήσεις για το γραπτό του μέσω email, με τον καθηγητή να προτείνει ως εναλλακτική λύση την προφορική εξέταση. Ωστόσο, αντί για τον νεαρό, στο γραφείο του καθηγητή στο Ρέθυμνο εμφανίστηκε η μητέρα του, συνοδευόμενη από μια συνάδελφό της.

Πιέσεις και επίκληση ιδιότητας για έναν βαθμό

Η μητέρα δικαιολόγησε την απουσία του γιου της επικαλούμενη «σύνδρομο στο στομάχι», ενώ ταυτόχρονα αρνήθηκε την επανεξέτασή του με το επιχείρημα ότι ο φοιτητής θα έπρεπε να ξαναδιαβάσει, αφού είχε περάσει ένας μήνας από την αρχική εξεταστική.

Η κατάσταση ξέφυγε όταν η συνοδός της μητέρας παρενέβη με απαξιωτικό ύφος, τονίζοντας επανειλημμένα την επαγγελματική τους ιδιότητα. Σύμφωνα με την ανάρτηση του Δημήτρη Ξενάκη, οι δύο γυναίκες ταξίδεψαν από την Αθήνα ειδικά για αυτόν τον σκοπό, επιχειρώντας να ασκήσουν πίεση στον εκπαιδευτικό, θεωρώντας ίσως πως το λειτούργημα που ασκούν θα τον φόβιζε ή θα τον έκανε να υποχωρήσει.

«Αναρωτηθείτε καλύτερα τι δουλειά και τι ζημιά κάνουν πραγματικά αυτές οι δύο κυρίες», αναφέρει χαρακτηριστικά ο καθηγητής, υπογραμμίζοντας τη σήψη και τη διαφθορά που αναδεικνύεται μέσα από τέτοιες συμπεριφορές.

Παρά την έντονη και προκλητική στάση των δύο γυναικών, η βαθμολογία δεν άλλαξε. Το συμβάν, το οποίο έλαβε χώρα παρουσία και άλλης καθηγήτριας, αναδεικνύει το πρόβλημα των υπερπροστατευτικών γονέων που ξεπερνούν τα όρια, προσβάλλοντας την αξιοπρέπεια των ακαδημαϊκών και την αξιοκρατία στα ελληνικά πανεπιστήμια.

Αναλυτικά η δημοσίευση του καθηγητή Δημήτρη Ξενάκη

«Σήμερα, για πρώτη φορά στα 23 συναπτά έτη που διδάσκω στο Πανεπιστήμιο Κρήτης εμφανίστηκε γονέας φοιτητή που μου ζήτησε να ξανάδώ το γραπτό και να αναθεωρήσω την βαθμολογία μου! Αρχικά ο φοιτητής μου είχε στείλει e-mail ζητώντας εξηγήσεις για τη βαθμολογία, στο οποίο απάντησα με την εναλλακτική της προφορικής εξέτασης σήμερα το πρωί.

Αντί του φοιτητή όμως εμφανίστηκε η αθάνατη Ελληνίδα μάνα. Δικαιολόγησε την απουσία του τέκνου της καθότι είχε πάθει κάποιο σύνδρομο στο στομάχι και δεν μπορούσε να έρθει.

Δεν θα είχα καμία αμφιβολία για την εγκυρότητα των λεγομένων τής αν δεν μου απαντούσε πως δεν μπορεί να εξεταστεί ο γιος της γιατί θα πρέπει να (ξανά)διαβάσει καθώς έχει περάσει σχεδόν ένας μήνας από την γραπτή εξέταση.

Θεώρησε δε καλό να φέρει και μία συνάδελφο της, η οποία μπούκαρε στο γραφείο μου και επέμενε με απαξιωτικό τρόπο να παραμείνει κατά τη διάρκεια του γονεϊκού “αιτήματος”. Μου τόνισε πως μαζί ήρθαν από την Αθήνα και ειδικά γι’αυτό τον σκοπό, κυρίως όμως μου επεσήμαναν πολλές φορές με νόημα την ιδιότητα και το λειτούργημα (!) που ασκούν, θεωρώντας πως μάλλον θα φοβηθώ ή με κάποιο τρόπο θα θελήσω να επωφεληθώ από αυτό και έτσι θα αλλάξω γνώμη για τον κανακάρη μας (ο οποίος κόπηκε λόγω αντιγραφής από το AI).

Για όλα αυτά ευτυχώς ήταν παρούσα και η καλή συνάδελφος Γεωργία Δημάρη αλλιώς και εγώ θα δυσκολεύομουν να τα πιστέψω. Αν και μάλλον ήρθαν από την πρωτεύουσα για το Ρεθυμνιώτικο καρναβάλι, ίσως θεώρησαν πως το ίδιο καρνάβαλοι είμαστε και οι καθηγητές στο λόφο του Γάλλου.

Ή μήπως έτσι συνηθίζουν να κάνουν τις δουλίτσες τους; Δεν θα το έκανα θέμα ότι στα τόσα χρόνια βρέθηκε ένας υπερ-προστατευτικός γονέας που ξεπέρασε τα όρια, αν δεν είχε τεράστια σημασία η ιδιότητά του και η μέθοδος πίεσης που ακολούθησε μαζί με την ιδιαιτέρως επιθετική και προκλητικά απαξιωτική συνάδελφο της.

Όταν μάλιστα προσπάθησα να της εξηγήσω ότι στη θέση της θα ντρεπόμουν και ας αναλογιστεί λίγο αυτό που κάνει, η απάντηση ήταν ακόμη πιο αποκαρδιωτική συνολικά για τη διαφθορά, την αδικία και τη σήψη γύρω μας. Μην αναρωτιέστε αν άλλαξα γνώμη για τη βαθμολογία. Αναρωτηθείτε καλύτερα τι δουλειά και τι ζημιά κάνουν πραγματικά αυτές οι δύο κυρίες;»