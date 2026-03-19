Επτά λεπτά ήταν αρκετά για τον Λιονέλ Μέσι ώστε να γράψει ακόμη ένα ξεχωριστό κεφάλαιο στη μυθική του πορεία. Ο Αργεντινός σούπερ σταρ πέτυχε το 900ό γκολ της καριέρας του , ανοίγοντας το σκορ απέναντι στη Νάσβιλ στο πρώτο παιχνίδι για τη φάση των «16» του Concacaf Champions League. Με ένα χαμηλό αριστερό σουτ, που πέρασε μέσα από τα πόδια του αμυντικού και αιφνιδίασε τον τερματοφύλακα, ο Μέσι έκανε ξανά αυτό που ξέρει καλύτερα: να ξεχωρίζει την κρίσιμη στιγμή.

Από το 2005 μέχρι σήμερα: 21 χρόνια γκολ

Η ιστορία ξεκινά το 2005, όταν ένας νεαρός τότε Μέσι σημείωνε το πρώτο επαγγελματικό του γκολ με τη φανέλα της Μπαρτσελόνα απέναντι στην Αλμπαθέτε. Είκοσι ένα χρόνια αργότερα, ο λογαριασμός έχει φτάσει στα 900 γκολ. Ένα εντυπωσιακό ορόσημο, το οποίο κατέκτησε σε ηλικία 38 ετών, ύστερα από 1.142 επίσημες συμμετοχές. Ο ρυθμός του παραμένει εντυπωσιακός, γεγονός που του επέτρεψε να φτάσει σε αυτό το νούμερο νωρίτερα από τον διαχρονικό του αντίπαλο, Κριστιάνο Ρονάλντο, ο οποίος χρειάστηκε περισσότερα παιχνίδια για να αγγίξει το ίδιο επίτευγμα.

Μια καριέρα μοιρασμένη σε συλλόγους και εθνική

Πίσω από αυτόν τον αριθμό κρύβεται μια τεράστια διαδρομή, που απλώνεται στις σημαντικότερες ομάδες της καριέρας του. Το μεγαλύτερο κομμάτι γράφτηκε στη Μπαρτσελόνα, εκεί όπου ο Μέσι δημιούργησε τον μύθο του. Ακολούθησε η παρουσία του στην Παρί Σεν Ζερμέν, η σταθερή προσφορά του με την εθνική ομάδα της Αργεντινής και, στη συνέχεια, το νέο κεφάλαιο στις Ηνωμένες Πολιτείες. Με την Ίντερ Μαϊάμι, όπου αγωνίζεται από το 2023, έχει ήδη φτάσει τα 81 γκολ, αποδεικνύοντας ότι παραμένει καθοριστικός ακόμη και μακριά από τα ευρωπαϊκά γήπεδα.

Ένα γκολ που δεν άλλαξε την πρόκριση

Το τέρμα που τον έφερε στο ιστορικό ορόσημο άνοιξε το σκορ στην αναμέτρηση, όμως δεν ήταν αρκετό για να χαρίσει την πρόκριση στην ομάδα του. Το παιχνίδι ολοκληρώθηκε στο 1-1 και, μετά το 0-0 του πρώτου αγώνα, η Νάσβιλ πήρε την πρόκριση χάρη στον κανονισμό των εκτός έδρας γκολ. Παρ’ όλα αυτά, η στιγμή παραμένει ξεχωριστή. Γιατί, ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα, ο Μέσι ήταν και πάλι εκείνος που έκλεψε την παράσταση.