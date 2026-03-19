Η πλειονότητα των ποδοσφαιριστριών της εθνικής ομάδας του Ιράν επέστρεψε τελικά στην πατρίδα της, ολοκληρώνοντας ένα ταξίδι περίπου μίας εβδομάδας μετά τη συμμετοχή στο Κύπελλο Ασίας. Η αποστολή μπήκε στη χώρα οδικώς, περνώντας τα σύνορα μέσω Τουρκίας.

Αρχικά, επτά μέλη της ομάδας – έξι αθλήτριες και ένα μέλος του επιτελείου – είχαν αποφασίσει να ζητήσουν ανθρωπιστικό άσυλο στην Αυστραλία την περασμένη εβδομάδα, αφού αποχώρησαν από το ξενοδοχείο της αποστολής σε ιδιαίτερα δραματικές συνθήκες. Για ένα διάστημα μάλιστα φιλοξενήθηκαν σε ασφαλείς, μυστικές τοποθεσίες υπό την προστασία της αυστραλιανής αστυνομίας.

Οι ανθρωπιστικές βίζες στην Αυστραλία δίνουν στους δικαιούχους τη δυνατότητα να ζουν, να εργάζονται και να σπουδάζουν στη χώρα. Ωστόσο, μέσα στις επόμενες ημέρες πέντε από τα επτά μέλη της αποστολής άλλαξαν απόφαση και επέλεξαν να επιστρέψουν στο Ιράν. Μεταξύ αυτών ήταν και η αρχηγός της ομάδας, Ζάχρα Γκανμπάρι.

Αντίθετα, δύο παίκτριες -η Φατέμε Πασαντίντε και η Ατεφέ Ραμεζανισάντε – παραμένουν στην Αυστραλία. Τη Δευτέρα, μάλιστα, καταγράφηκαν σε φωτογραφίες να προπονούνται με την ομάδα της A-League Μπρίσμπεϊν Ρόαρ, συνεχίζοντας την ποδοσφαιρική τους δραστηριότητα εκεί. «Όλα θα πάνε καλά», έγραψε στη συνέχεια η Φατέμε Πασαντίντε σε ανάρτησή της στο Instagram.

Την ίδια στιγμή, το πρακτορείο ειδήσεων Tasnim, το οποίο συνδέεται με το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης, υποστήριξε ότι οι παίκτριες αντιμετώπισαν κατά την παραμονή τους στην Αυστραλία «ψυχολογικό πόλεμο, εκτεταμένη προπαγάνδα και δελεαστικές προτάσεις».

Τα πέντε μέλη της αποστολής που αποφάσισαν τελικά να απορρίψουν τις ανθρωπιστικές βίζες επανενώθηκαν με τις υπόλοιπες συμπαίκτριές τους στη Μαλαισία, όπου είχε μεταβεί αεροπορικώς η ιρανική αποστολή από την Αυστραλία την περασμένη Τρίτη. Από εκεί ταξίδεψαν στην Τουρκία μέσω Ομάν και στη συνέχεια πέρασαν οδικώς τα σύνορα προς το δυτικό Ιράν το απόγευμα της Τετάρτης