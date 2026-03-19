Η OpenAI παρουσίασε πρόσφατα μια νέα λειτουργία στο ChatGPT που αλλάζει τον τρόπο με τον οποίο οι χρήστες αλληλεπιδρούν με μαθηματικές και επιστημονικές έννοιες.

Οι δυναμικές οπτικές εξηγήσεις επιτρέπουν στους χρήστες να βλέπουν πώς μεταβάλλονται τύποι, μεταβλητές και σχέσεις σε πραγματικό χρόνο μέσω διαδραστικών οπτικών στοιχείων. Αντί να περιορίζονται σε στατικές εικόνες ή απλές εξηγήσεις, οι μαθητές και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν πλέον να προσαρμόζουν αριθμούς και μεταβλητές και να παρακολουθούν άμεσα πώς αλλάζει το αποτέλεσμα. Για παράδειγμα, εξερευνώντας το θεώρημα του Πυθαγόρα, μπορείτε να αλλάξετε τα μήκη των πλευρών ενός τριγώνου και να δείτε αμέσως πώς ενημερώνεται η υποτείνουσα.

Η λειτουργία αυτή είναι διαθέσιμη σε περισσότερα από 70 θέματα μαθηματικών και φυσικών επιστημών, όπως ο νόμος του Coulomb, το εμβαδόν κύκλου, ο ανατοκισμός, οι γραμμικές εξισώσεις, η κινητική ενέργεια, ο νόμος του Hooke, η εκθετική αποσύνθεση και ο νόμος του Ohm.

Το ChatGPT μπορεί να δημιουργήσει διαδραστικά μοντέλα για ερωτήσεις όπως «Τι είναι η εξίσωση φακού;» ή «Πώς βρίσκω το εμβαδόν ενός κύκλου;», επιτρέποντας στους χρήστες να πειραματιστούν άμεσα με τα δεδομένα και να κατανοήσουν καλύτερα τη λογική πίσω από τις εξισώσεις. Οι απαντήσεις εξατομικεύονται βάσει των προηγούμενων αναζητήσεων και αποθηκευμένων δεδομένων των χρηστών, προσφέροντας ένα πιο προσωπικό και ουσιαστικό μαθησιακό περιβάλλον.

Η εισαγωγή των διαδραστικών οπτικών στοιχείων μεταμορφώνει το ChatGPT από ένα εργαλείο απάντησης σε ένα εργαλείο ενεργού μάθησης. Οι εκπαιδευτικοί βλέπουν αυτή την τεχνολογία ως μια ευκαιρία να ενισχύσουν τη συμμετοχή των μαθητών και την κατανόηση σύνθετων θεμάτων, ενώ κάποιοι ανησυχούν για την υπερβολική εξάρτηση από την τεχνητή νοημοσύνη.

Σύμφωνα με την OpenAI, πάνω από 140 εκατομμύρια άτομα χρησιμοποιούν το ChatGPT κάθε εβδομάδα για βοήθεια σε μαθήματα που συχνά θεωρούνται δύσκολα, όπως τα μαθηματικά και οι φυσικές επιστήμες.

Σύμφωνα με το techrunch.com, αυτή η νέα δυνατότητα έρχεται να συμπληρώσει άλλα εκπαιδευτικά εργαλεία του ChatGPT, όπως η λειτουργία μελέτης, που καθοδηγεί βήμα προς βήμα στην επίλυση προβλημάτων, και το QuizGPT, όπου οι χρήστες μπορούν να δημιουργούν κάρτες μελέτης και να εξετάζονται πριν από τις εξετάσεις.

Παράλληλα, άλλες μεγάλες εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης, όπως η Google με το Gemini, εξερευνούν παρόμοιες διαδραστικές λειτουργίες, δείχνοντας ότι η AI γίνεται ολοένα και πιο κεντρικός σύμμαχος στη μάθηση, μετατρέποντας την ακαδημαϊκή εμπειρία σε μια πιο διαδραστική και προσβάσιμη διαδικασία.