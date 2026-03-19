Για «ταύτιση» της κυβέρνησης με τις επιλογές Τραμπ και Νετανιάχου έκανε λόγο ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος, σε παρέμβασή του στη Βουλή, κατηγορώντας την επίσης ότι δεν έχει κάνει «τίποτα» για την πρόληψη και για την διακοπή της πολεμικής σύγκρουσης, αξιοποιώντας και τη θέση της Ελλάδας ως μη μόνιμο μέλος στο Συμβούλιο Ασφάλειας του ΟΗΕ.

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ άσκησε κριτική στον πρωθυπουργό ότι αρνείται να συνεννοηθεί με τα άλλα κόμματα για την χάραξη εθνικής γραμμής και ότι αν και δηλώνει δημόσια ότι υποστηρίζει την μη εμπλοκή της Ελλάδας στον πόλεμο, δεν ζητάει την επιστροφή των συστοιχιών patriot, που σύμφωνα με δημοσιεύματα έχουν σταλεί στην Σαουδική Αραβία.

Όσον αφορά τις οικονομικές επιπτώσεις του πολέμου, υποστήριξε πως η κυβέρνηση παίρνει «μέτρα περιορισμένης εμβέλειας για να βγει από την υποχρέωση» και πως συνεχίζει να μην ρυθμίζει την αγορά και να μην επιβάλει ελέγχους, με αποτέλεσμα κάποιοι να πλουτίζουν και τα νοικοκυριά να «στενάζουν».

Ειδικότερα, σημείωσε πως το πλαφόν στη λιανική δεν θα είναι αποτελεσματικό, γιατί η τιμή των καυσίμων καθορίζεται από τα διυλιστήρια, τα οποία, όπως είπε, η κυβέρνηση τα αφήνει ανεξέλεγκτα να αισχροκερδούν. Ταυτόχρονα, σημείωσε, το 55% της αμόλυβδης είναι φόροι, αλλά η κυβέρνηση αρνείται να μειώσει τον ΕΦΚ για δημοσιονομικούς λόγους. «Και για τους δύο παράγοντες, τα διυλιστήρια και το φορολογικό βάρος, ευθύνεστε εσείς», είπε χαρακτηριστικά.

Ως εκ τούτου, συνέχισε, ο ΣΥΡΙΖΑ καταθέτει τέσσερις τροπολογίες: Μείωση του ΕΦΚ στα καύσιμα και αναστολή ΦΠΑ σε τρόφιμα και φάρμακα για έξι μήνες, ανώτατο περιθώριο κέρδους στη διύλιση στα 8 δολάρια το βαρέλι και πλαφόν σε όλη την εφοδιαστική αλυσίδα. Κάλεσε, δε, την κυβέρνηση «αν έχει πολιτική επάρκεια και βούληση», να τις στηρίξει, καθώς πρόκειται για προτάσεις με «πλήρη δημοσιονομική επεξεργασία και άμεσο θετικό αποτύπωμα στους πολίτες», σχολιάζοντας, ωστόσο, ότι το αποτέλεσμα θα είναι «αρνητικό για τα υπερκέρδη των φίλων τους».

«Η κυβέρνησή σας δεν κυβερνά για την κοινωνία. Κυβερνά για τα ολιγοπώλια. Κυβερνά για τα υπερκέρδη. Κυβερνά για τους φίλους της», είπε ο Σ. Φάμελλος, φέρνοντας ως παράδειγμα και τα προβλήματα βιωσιμότητας που αντιμετωπίζει εδώ και ένα χρόνο η ελληνική βιομηχανία, λόγω του κόστους ρεύματος, την ώρα που η ΔΕΗ έχει 2 δισ. ευρώ κέρδη. «Έτσι νοιάζεται για τη μεσαία τάξη και τη βιομηχανία ο κ. Μητσοτάκης», σχολίασε, κατηγορώντας τον πρωθυπουργό ότι «έχει μετατρέψει την ακρίβεια σε κρατική πολιτική» και ότι αποτελεί «επιλογή να στενάζουν τα νοικοκυριά για να πανηγυρίζει για σταθερότητα».

Κλείνοντας, τόνισε την ανάγκη να «σταματήσει αυτός ο κατήφορος» και ότι αυτό θα γίνει μόνο εάν υπάρξει «πολιτική αλλαγή» και εφαρμογή μιας πολιτικής που θα συγκρουστεί με τα καρτέλ, την αισχροκέρδεια και τα υπερκέρδη.