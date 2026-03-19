Η Γαλλία και η Γερμανία θα επιχειρήσουν μία ακόμη φορά να καταλήξουν σε συμφωνία για την από κοινού ανάπτυξη ενός μαχητικού αεροσκάφους επόμενης γενιάς, θέτοντας ως καταληκτική προθεσμία τον Απρίλιο, σε μια κρίσιμη προσπάθεια να ξεπεραστεί το αδιέξοδο που διαρκεί εδώ και μήνες.

Το πρόγραμμα, γνωστό ως Future Combat Air System (FCAS), έχει «παγώσει» εξαιτίας έντονων διαφωνιών μεταξύ της γαλλικής Dassault και της γερμανικής Airbus Defence and Space. Ωστόσο, Γάλλοι και Γερμανοί αξιωματούχοι δήλωσαν την Πέμπτη ότι προτίθενται να επανεκκινήσουν τη διαδικασία, επιδιώκοντας να γεφυρώσουν τις διαφορές μεταξύ των δύο εταιρειών.

Ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, μιλώντας σε δημοσιογράφους πριν από συνεδρίαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, τόνισε: «Απλώς δεν μπορούν να συμφωνήσουν. Η δική μας δουλειά είναι να διασφαλίσουμε ότι θα καταλήξουν σε συμφωνία, γι’ αυτό αποφασίσαμε από κοινού να ξεκινήσουμε μια πρωτοβουλία για να φέρουμε την Airbus και τη Dassault πιο κοντά τις επόμενες εβδομάδες». Παράλληλα, υπογράμμισε ότι «αυτό πρέπει να γίνει με ήρεμο και σεβαστό τρόπο, ακριβώς για να εντοπιστούν τα σημεία σύγκλισης».

Από την πλευρά της Γερμανίας, αξιωματούχος δήλωσε ότι «η Γερμανία και η Γαλλία συμφώνησαν σε μια τελευταία προσπάθεια διαμεσολάβησης μεταξύ των βιομηχανιών, η οποία θα πραγματοποιηθεί από ειδικούς». Όπως διευκρίνισε, «λόγω των επικείμενων αποφάσεων για τον ομοσπονδιακό προϋπολογισμό, θα πρέπει να υπάρξει αποτέλεσμα έως τα μέσα Απριλίου».

Το FCAS, στο οποίο συμμετέχει επίσης και η Ισπανία, προορίζεται να αντικαταστήσει τα γερμανικά Eurofighter και τα γαλλικά Rafale περίπου έως το 2040. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει ένα πολεμικό αεροσκάφος, που αποτελεί και τον πυρήνα της διαφωνίας μεταξύ των δύο αμυντικών κολοσσών, καθώς και μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) και ένα σύστημα «combat cloud».

Την ίδια ώρα, ο καγκελάριος της Γερμανίας, Φρίντριχ Μερτς, εμφανίζεται ανοιχτός στο ενδεχόμενο ανάπτυξης δύο ξεχωριστών αεροσκαφών, επιλογή την οποία έχει απορρίψει ο Εμανουέλ Μακρόν.

Σύμφωνα με προηγούμενο δημοσίευμα του Politico, ο Μακρόν είχε συνάντηση την περασμένη εβδομάδα με τον διευθύνοντα σύμβουλο της Dassault, Ερίκ Τραπιέ, καθώς και με τον διευθύνοντα σύμβουλο της Airbus, Γκιγιόμ Φορί, προκειμένου να συζητηθεί το μέλλον του προγράμματος. Το ζήτημα τέθηκε επίσης στο επίκεντρο διμερούς συνάντησης μεταξύ του Γάλλου προέδρου και του Γερμανού καγκελάριου την Τετάρτη.