Ο Παύλος Γερουλάνος μιλώντας στην Ολομέλεια της Βουλής αναφέρθηκε στον Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλου, που διαγράφηκε από την Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΠΑΣΟΚ.

Σχολιάζοντας την απόφαση του να παραδώσει την έδρα στο κόμμα, σημείωσε: «Θα ήθελα να πω δυο λόγια για τον Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλο. Η απόφαση του είναι μια κίνηση σπάνιας πολιτικής ευθύνης, σε μια χώρα που “παντρευόμαστε” την καρέκλα. Η ενέργεια του είναι ένα μάθημα προς όλους».

Επίσης, ανέφερε ότι «θέλω να ελπίζω πως δεν είναι το οριστικό αντίο του Οδυσσέα στο κοινοβούλιο».