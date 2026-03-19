Οι τιμές του πετρελαίου ενδέχεται να εκτοξευθούν ακόμη και στα 150 δολάρια ανά βαρέλι ή και υψηλότερα, εάν ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή συνεχιστεί έως τα τέλη Μαρτίου, σύμφωνα με τη διεθνή εταιρεία ανάλυσης δεδομένων Kpler, καθώς η σύγκρουση κλιμακώνεται με το Ιράν να εντείνει τις επιθέσεις σε ενεργειακές υποδομές στην περιοχή.

Όπως δήλωσε στο CNBC International η Αμένα Μπακρ, επικεφαλής Αναλύσεων Μέσης Ανατολής και OPEC+ της Kpler, «με αυτή τη τεράστια διακοπή της προσφοράς, είναι απλώς θέμα χρόνου μέχρι οι τιμές να ευθυγραμμιστούν πλήρως με τα θεμελιώδη μεγέθη και να δούμε πόσο σοβαρή είναι η κατάσταση».

Η ίδια υπογράμμισε ότι πρόκειται για ένα σοκ προσφοράς, όχι μόνο στο πετρέλαιο, που επηρεάζει ολόκληρο τον κόσμο, προσθέτοντας ότι, παρά τον πόλεμο, η συμμαχία OPEC+ είναι πιθανό να παραμείνει ως έχει, όπως συνέβη και σε προηγούμενες συγκρούσεις μεταξύ μελών του OPEC.

Νωρίς το πρωί της Πέμπτης, οι τιμές του Brent αυξήθηκαν κατά 6%, ξεπερνώντας τα 114 δολάρια ανά βαρέλι, καθώς συνεχίζονται οι ιρανικές επιθέσεις σε πετρελαϊκές υποδομές στη Μέση Ανατολή, ενώ τα Στενά του Ορμούζ παραμένουν κλειστά για όλα τα πλοία εκτός από εκείνα που μεταφέρουν ιρανικά φορτία.

Η επίθεση της Τετάρτης στο τεράστιο κοίτασμα φυσικού αερίου South Pars του Ιράν οδήγησε σε αντίποινα, με την Τεχεράνη να στοχεύει ενεργειακές εγκαταστάσεις στο Κατάρ και τη Σαουδική Αραβία.

Συγκεκριμένα, το Ιράν έπληξε το βιομηχανικό συγκρότημα Ras Laffan στο Κατάρ, τη μεγαλύτερη εγκατάσταση υγροποιημένου φυσικού αερίου στον κόσμο, με την QatarEnergy να επιβεβαιώνει «εκτεταμένες ζημιές» στις εγκαταστάσεις, οι οποίες έχουν τεθεί εκτός λειτουργίας από την έναρξη του πολέμου.

Παράλληλα, αναφορές κάνουν λόγο για επίθεση και στο διυλιστήριο Samref στο Γιανμπού, στην ακτή της Ερυθράς Θάλασσας της Σαουδικής Αραβίας, με περιορισμένες επιπτώσεις.

Οι αναλυτές εμπορευμάτων της ING, Γουόρεν Πάτερσον και Εύα Μάνθεϊ, δήλωσαν την Πέμπτη ότι τα ιρανικά αντίποινα «εντείνουν τους φόβους για πιο παρατεταμένη διαταραχή στον ενεργειακό εφοδιασμό του Περσικού Κόλπου».

Οι επιθέσεις στις ενεργειακές υποδομές υπερκαλύπτουν τις προσπάθειες της αμερικανικής κυβέρνησης να περιορίσει την άνοδο των τιμών του πετρελαίου και, «ιδίως υπό το βάρος των αντιποίνων, υποδηλώνουν περαιτέρω ανοδική πορεία των τιμών», πρόσθεσαν οι αναλυτές.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι αναλυτές συζητούν ήδη εδώ και περισσότερο από μία εβδομάδα το ενδεχόμενο οι τιμές του πετρελαίου να φτάσουν ακόμη και τα 200 δολάρια ανά βαρέλι, ακόμη και πριν από την προειδοποίηση του Ιράν για τέτοια επίπεδα τιμών εν μέσω της κλιμακούμενης έντασης στη Μέση Ανατολή.