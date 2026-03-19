Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα διατήρησε αμετάβλητα τα επιτόκια για έκτη συνεχόμενη συνεδρίαση και συγκεκριμένα στο 2%, εν μέσω αβεβαιότητας στην παγκόσμια αγορά λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Η απόφαση ήρθε σε συνέχεια προειδοποιήσεων από άλλες κεντρικές τράπεζες, μεταξύ των οποίων και η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ, ότι ο πόλεμος στο Ιράν θα οδηγήσει σε αύξηση του πληθωρισμού, έγραψαν οι Financial Times.

Οι ευρωπαϊκές τιμές του φυσικού αερίου σημείωσαν άνοδο 25% το πρωί της Πέμπτης, ενώ το πετρέλαιο έφτασε τα 115 δολάρια το βαρέλι, καθώς οι επιθέσεις εναντίον ενεργειακών υποδομών στον Κόλπο εντάθηκαν.

Ο επικεφαλής οικονομολόγος της ΕΚΤ, Φίλιπ Λέιν, προειδοποίησε νωρίτερα αυτό το μήνα ότι μια παρατεταμένη μείωση των προμηθειών πετρελαίου και φυσικού αερίου από την περιοχή θα μπορούσε να προκαλέσει «σημαντική αύξηση» των τιμών καταναλωτή και «απότομη πτώση της παραγωγής».

Οι βραχυπρόθεσμες προσδοκίες για τον πληθωρισμό έχουν εκτοξευθεί προς τα πάνω λόγω της ραγδαίας ανόδου των τιμών της ενέργειας.

Ο ετήσιος πληθωρισμός στην Ευρωζώνη αυξήθηκε στο 1,9% τον Φεβρουάριο, ελαφρώς κάτω από τον στόχο του 2% της ΕΚΤ. Φέτος, οι επενδυτές έχουν αλλάξει ριζικά τις προβλέψεις τους σχετικά με την πορεία των επιτοκίων σε πολλές από τις μεγαλύτερες οικονομίες.

Πριν από την απόφαση της Πέμπτης, σύμφωνα με στοιχεία του Reuters, είχαν ήδη προεξοφλήσει δύο αυξήσεις κατά 0,25 ποσοστιαίες μονάδες από την ΕΚΤ έως τον Οκτώβριο, με την πρώτη αύξηση να αναμένεται κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού. Πριν από τον πόλεμο, οι επενδυτές είχαν στοιχηματίσει ότι το κόστος δανεισμού θα παρέμενε αμετάβλητο φέτος.

Η ΕΚΤ έχει διατηρήσει το κόστος δανεισμού στο 2% από τον Ιούνιο του 2025.