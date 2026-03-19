Σοκαριστικές εικόνες κάνουν τον γύρο του διαδικτύου, καταγράφοντας τη στιγμή που πύραυλος πέφτει σε ελάχιστη απόσταση από δημοσιογράφο του Russia Today, ο οποίος μετέδιδε ζωντανά από το μέτωπο στον Λίβανος.

Ο ανταποκριτής βρισκόταν σε περιοχή που βρίσκεται στο επίκεντρο σφοδρών επιθέσεων από το Ισραήλ, στο πλαίσιο των επιχειρήσεων κατά της Χεζμπολάχ, όταν εκτυλίχθηκε το δραματικό περιστατικό.

Στο βίντεο-ντοκουμέντο, ακούγεται αρχικά ο εκκωφαντικός ήχος του πυραύλου που κατευθύνεται προς το σημείο.

Ο δημοσιογράφος αντιλαμβάνεται την απειλή την τελευταία στιγμή και σκύβει ενστικτωδώς, ενώ δευτερόλεπτα αργότερα το βλήμα προσκρούει ακριβώς πίσω του, προκαλώντας πανικό.

Δείτε το βίντεο

WATCH: Israeli missile strike lands very near Russia Today reporter in Lebanon. pic.twitter.com/WYL3Pa3d84 — Clash Report (@clashreport) March 19, 2026

Το υλικό αποτυπώνει με τον πιο ωμό τρόπο τον κίνδυνο που αντιμετωπίζουν καθημερινά οι δημοσιογράφοι σε εμπόλεμες ζώνες, φέρνοντας ξανά στο προσκήνιο τη σκληρή πραγματικότητα του πολέμου στη Μέση Ανατολή.