Η κλιμάκωση της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή προκαλεί έντονη ανησυχία στις διεθνείς αγορές ενέργειας, καθώς καίριες υποδομές πετρελαίου και φυσικού αερίου τίθενται στο στόχαστρο επιθέσεων. Ιδιαίτερα σοβαρή θεωρείται η κατάσταση στο Κατάρ, όπου το μεγαλύτερο παγκοσμίως συγκρότημα υγροποιημένου φυσικού αερίου υπέστη εκτεταμένες ζημιές, εντείνοντας τους φόβους για διαταραχές στην παγκόσμια ενεργειακή επάρκεια.

Ακολουθεί αναλυτικά ο κατάλογος των βασικών ενεργειακών εγκαταστάσεων που έχουν πληγεί από την έναρξη των εχθροπραξιών μεταξύ ΗΠΑ, Ισραήλ και Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου:

Σαουδική Αραβία: Επίθεση με drone στο διυλιστήριο του Γιανμπού

Στο στόχαστρο βρέθηκε το διυλιστήριο Samref, το οποίο βρίσκεται στη βιομηχανική περιοχή του στρατηγικής σημασίας λιμανιού Γιανμπού, στις ακτές της Ερυθράς Θάλασσας. Σύμφωνα με τις σαουδαραβικές αρχές, η εγκατάσταση επλήγη από μη επανδρωμένα αεροσκάφη, στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης εκστρατείας επιθέσεων του Ιράν κατά ενεργειακών υποδομών χωρών του Κόλπου.

«Drone συνετρίβη στο σαουδαραβικό διυλιστήριο του Samref που βρίσκεται στην βιομηχανική ζώνη του Γιανμπού, στις ακτές της Ερυθράς Θάλασσας. Η αποτίμηση των ζημιών βρίσκεται σε εξέλιξη», ανακοίνωσε το υπουργείο Αμυνας της Σαουδικής Αραβίας.

Νωρίτερα, μέσω ανάρτησης στην πλατφόρμα Χ, το υπουργείο είχε γνωστοποιήσει ότι αναχαιτίστηκε βαλλιστικός πύραυλος με κατεύθυνση το Γιανμπού, το οποίο αποτελεί βασικό κόμβο εξαγωγής σαουδαραβικού πετρελαίου, ιδίως μετά το κλείσιμο του Στενού του Χορμούζ.

Το διυλιστήριο Samref αποτελεί κοινή επένδυση του ενεργειακού κολοσσού Aramco και της Mobil Yanbu Refining Company Inc., θυγατρικής της ExxonMobil, με παραγωγική δυνατότητα που ξεπερνά τα 400.000 βαρέλια ημερησίως.

Στην ανατολική ακτή της Σαουδικής Αραβίας, το Ras Tanura αποτελεί μία από τις σημαντικότερες ενεργειακές εγκαταστάσεις της περιοχής, με δυναμικότητα που φτάνει τα 550.000 βαρέλια ημερησίως.

Το διυλιστήριο έχει δεχθεί επανειλημμένα επιθέσεις. Στις πρώτες ημέρες της σύγκρουσης, ιρανικό drone προκάλεσε πυρκαγιά, οδηγώντας σε μερική διακοπή της λειτουργίας του.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Bloomberg που επικαλούνται ανώνυμη πηγή, η λειτουργία του έχει πλέον αποκατασταθεί πλήρως.

Κατάρ: Σημαντικές ζημιές στο Ras Laffan

Το Ras Laffan, που βρίσκεται στο βόρειο τμήμα του Κατάρ, θεωρείται το μεγαλύτερο κέντρο υγροποίησης φυσικού αερίου παγκοσμίως.

Η εγκατάσταση έχει βρεθεί επανειλημμένα στο στόχαστρο ιρανικών επιθέσεων από την αρχή της σύγκρουσης. Σύμφωνα με την κρατική εταιρεία QatarEnergy, οι τελευταίες επιθέσεις προκάλεσαν «σημαντικές ζημιές» και «μεγάλες πυρκαγιές», οι οποίες ωστόσο τέθηκαν υπό έλεγχο. Υπενθυμίζεται ότι και την προηγούμενη ημέρα η ίδια μονάδα είχε δεχθεί πλήγματα.

Ιράν: Αντίποινα και το κοίτασμα South Pars

Οι επιθέσεις κατά του Ras Laffan εκλαμβάνονται ως απάντηση στις ισραηλινές επιχειρήσεις εναντίον της υπεράκτιας μονάδας South Pars στο Ιράν, από την οποία καλύπτεται περίπου το 70% της εγχώριας κατανάλωσης φυσικού αερίου.

Ο Ντόναλντ Τραμπ, τονίζοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες «δεν γνώριζαν τίποτε» για την ισραηλινή ενέργεια, προειδοποίησε ότι θα υπάρξει καταστροφή όλων των σχετικών εγκαταστάσεων σε περίπτωση συνέχισης των επιθέσεων κατά του Κατάρ.

Το συγκεκριμένο κοίτασμα συνδέεται και με το Κατάρ, το οποίο εκμεταλλεύεται το νότιο τμήμα του, γνωστό ως North Dome (ή North Field). Όπως αναφέρει η QatarEnergy, το North Field συγκεντρώνει περίπου το 10% των παγκόσμιων αποθεμάτων φυσικού αερίου.

Το Κατάρ έχει συνάψει μακροχρόνιες συμφωνίες για την προμήθεια LNG με μεγάλες διεθνείς εταιρείες, μεταξύ των οποίων η γαλλική Total, η βρετανική Shell, η ινδική Petronet, η κινεζική Sinopec και η ιταλική Eni.

Ιράν: Στο στόχαστρο η νήσος Χαργκ

Η νήσος Χαργκ, κομβικό σημείο για την εξαγωγή περίπου του 90% του ιρανικού πετρελαίου, βρίσκεται σε απόσταση περίπου 30 χιλιομέτρων από τις ακτές του Ιράν.

Το Σάββατο δέχθηκε αμερικανικά πλήγματα, ωστόσο σύμφωνα με τις ιρανικές αρχές, οι εξαγωγές συνεχίζονται χωρίς διακοπή και δεν έχουν αναφερθεί θύματα.

Παράλληλα, ο Τραμπ έχει απειλήσει ότι θα καταστρέψει το νησί σε περίπτωση που συνεχιστεί το μπλοκάρισμα του Στενού του Χορμούζ.

Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα: Διακοπή λειτουργίας στο Ruwais

Το διυλιστήριο Ruwais στο Αμπού Ντάμπι, που σύμφωνα με την εθνική εταιρεία Adnoc είναι το μεγαλύτερο παγκοσμίως, διέκοψε προσωρινά τη λειτουργία του την προηγούμενη εβδομάδα.

Η απόφαση ελήφθη προληπτικά, έπειτα από επίθεση με drone στην ευρύτερη περιοχή, σύμφωνα με πηγή που έχει γνώση της κατάστασης, χωρίς να διευκρινίζεται αν το ίδιο το διυλιστήριο υπέστη ζημιές. Η Adnoc δεν προχώρησε σε επίσημη ανακοίνωση για το περιστατικό.