Οι υπηρεσίες του υπουργείου Πληροφοριών του Ιράν συνέλαβαν 97 ανθρώπους ως «στρατιώτες του Ισραήλ», μετέδωσαν τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης, καθώς στο εσωτερικό της εμπόλεμης χώρας συνεχίζεται η καταστολή που έχει οδηγήσει σε συλλήψεις εκατοντάδων πολιτών για υποτιθέμενες σχέσεις τους με το Ισραήλ και τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Νωρίτερα σήμερα, τα κρατικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι ο αρχηγός της αστυνομίας της επαρχίας του Αλμπόρζ ανακοίνωσε ότι συνελήφθησαν 41 άνθρωποι γιατί έστελναν βίντεο σε αντιπολιτευόμενα μέσα ενημέρωσης με έδρα το εξωτερικό.