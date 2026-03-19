Αντιπολεμική διαδήλωση με τη συμμετοχή φοιτητικών συλλόγων της Αθήνας, πραγματοποιήθηκε σήμερα στα Προπύλαια στο κέντρο της Αθήνας και ακολούθησε πορεία στο Σύνταγμα.

Στην κινητοποίηση συμμετείχαν οι φοιτητικοί Σύλλογοι: Φιλοσοφικής ΕΚΠΑ, Δασκάλων ΕΚΠΑ, Νηπιαγωγών ΕΚΠΑ, ΑΣΟΕΕ, Οδοντιατρικής ΕΚΠΑ, Κοινωνιολογίας ΕΚΠΑ, Γεωλογικού ΕΚΠΑ, ΙΦΕ ΕΚΠΑ, Μηχανικών ΠαΔΑ, Επιστημών Υγείας και Πρόνοιας ΠαΔΑ, Εφαρμοσμένων Τεχνών και Πολιτισμού ΠαΔΑ, Ανώτατης Σχολής Καλών Τεχνών, Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ, Μεταλλειολόγων ΕΜΠ, Τοπογράφων ΕΜΠ, Νομικής, Ρωσικής Γλώσσας και Φιλολογίας και Σλαβικών Σπουδών, Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Σε ανακοίνωσή τους, οι φοιτητικοί σύλλογοι μεταξύ άλλων αναφέρουν: «Χιλιάδες φοιτητές και φοιτήτριες σε όλη την Ελλάδα παρακολουθούμε με κομμένη την ανάσα τις εικόνες φρίκης από το μακελειό που εξελίσσεται μετά την ιμπεριαλιστική επέμβαση των ΗΠΑ – Ισραήλ κατά του Ιράν. Η Μέση Ανατολή φλέγεται. 170 δολοφονημένες μαθήτριες μέσα στο σχολείο τους από τις πρώτες μέρες και ήδη τα θύματα μετριούνται σε χιλιάδες. Κατεστραμμένα κτίρια, ερημωμένες γειτονιές, καμένα σχολεία. Αρνούμαστε να συνηθίσουμε στη φρίκη, να γίνουμε “συνένοχοι στο φόνο”!».