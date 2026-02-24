Η Ε.Ε. υψώνει τους τόνους απέναντι στην Ουάσινγκτον, προειδοποιώντας ότι η νέα πολιτική με τους αμερικανικούς δασμούς του Ντόναλντ Τραμπ παραβιάζει την πρόσφατη εμπορική συμφωνία με τις Η.Π.Α. Οι Βρυξέλλες βλέπουν ήδη συγκεκριμένα ευρωπαϊκά προϊόντα να χτυπούν «ταβάνι» πάνω από το συμφωνημένο όριο του 15%, προαναγγέλλοντας νέο γύρο έντασης στο διατλαντικό εμπόριο.

Αξιολόγηση της Κομισιόν έδειξε ότι ο νέος παγκόσμιος δασμός 10% που ανακοίνωσε ο Τραμπ, και τον οποίο απειλεί να ανεβάσει στο 15%, προστίθεται στους ήδη ισχύοντες δασμούς για μια σειρά ευρωπαϊκών εξαγωγών, από τα τυριά μέχρι αγροτικά προϊόντα. Αυτό σημαίνει ότι ο συνολικός επιβαρυντικός συντελεστής υπερβαίνει σε ορισμένες περιπτώσεις το όριο του 15% που προβλέπει η συμφωνία, την ώρα που οι Η.Π.Α. εξακολουθούν να διατηρούν δασμούς 50% σε ευρωπαϊκό χάλυβα και αλουμίνιο.

Την ίδια στιγμή, η Ε.Ε. υπενθυμίζει ότι αποτελεί τον μεγαλύτερο προμηθευτή της αμερικανικής αγοράς, με εισαγωγές στις Η.Π.Α. αξίας περίπου 303 δισ. δολαρίων για το διάστημα Ιανουαρίου–Μαΐου 2025 και μερίδιο άνω του 20% στο σύνολο των αμερικανικών εισαγωγών. Οποιαδήποτε περαιτέρω επιβάρυνση με δασμούς, προειδοποιούν ευρωπαϊκές πηγές, απειλεί να πλήξει όχι μόνο τους εξαγωγείς της Γηραιάς Ηπείρου αλλά και την ίδια την αμερικανική οικονομία, αυξάνοντας τις τιμές για τους καταναλωτές.

Ε.Ε., δασμοί και «κουτσό» trade deal

Η εμπορική συμφωνία Ε.Ε.–Η.Π.Α., που κλείστηκε το περασμένο καλοκαίρι ανάμεσα στον Τραμπ και την πρόεδρο της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, προβλέπει ενιαίο δασμό 15% για τα περισσότερα ευρωπαϊκά προϊόντα που μπαίνουν στην αμερικανική αγορά και ταυτόχρονη κατάργηση δασμών για μεγάλο μέρος των αμερικανικών εξαγωγών προς την Ευρώπη. Πρόκειται για μια συνειδητά «ανισοβαρή» συμφωνία, την οποία οι Ευρωπαίοι αποδέχθηκαν για να αποφύγουν έναν ολοκληρωτικό εμπορικό πόλεμο και να διασφαλίσουν ότι η Ουάσινγκτον θα συνεχίσει να προσφέρει σκληρές εγγυήσεις ασφαλείας, ιδίως στο ουκρανικό μέτωπο.

Ωστόσο, η απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου των Η.Π.Α. να ακυρώσει την προηγούμενη χρήση των εκτάκτων προεδρικών εξουσιών για τους λεγόμενους «ανταποδοτικούς δασμούς» άνοιξε νέο κεφάλαιο αβεβαιότητας. Ο Τραμπ απάντησε με έναν φρέσκο, οριζόντιο παγκόσμιο δασμό, ο οποίος πλέον «κουμπώνει» πάνω στο ήδη βεβαρημένο πλαίσιο της συμφωνίας, οδηγώντας σε υπερβάσεις του πλαφόν για βούτυρο, πλαστικά, κλωστοϋφαντουργικά και χημικά προϊόντα.

Ε.Ε., δασμοί και πολιτικό μπρα ντε φερ

Μπροστά σε αυτή τη νέα πραγματικότητα, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πάτησε προσωρινά «παύση» στη διαδικασία κύρωσης της συμφωνίας, ζητώντας πλήρη εικόνα για την κατεύθυνση της αμερικανικής πολιτικής. Ο αρμόδιος για το εμπόριο αντιπρόεδρος της Κομισιόν, Μάρος Σεφκόβιτς, ενημέρωσε ευρωβουλευτές και πρεσβευτές των κρατών-μελών ότι ίσως απαιτηθεί μεταβατική περίοδος έως και τεσσάρων μηνών για να ξεκαθαρίσει το νέο πλαίσιο δασμών, σύμφωνα με το Bloomberg.

Παρά τις ενστάσεις και τη σύγχυση, αρκετοί από τους πρεσβευτές τάχθηκαν υπέρ της διατήρησης της συμφωνίας, θεωρώντας ότι, ακόμη και με «πειραγμένους» δασμούς, παραμένει προτιμότερη από ένα χάος αμοιβαίων μέτρων και αντιμέτρων. Και στις δύο πλευρές του Ατλαντικού υπάρχει πολιτική βούληση να σωθεί το deal, αλλά κανείς δεν μπορεί ακόμη να απαντήσει πώς και πόσο γρήγορα θα συμβεί αυτό, την ώρα που οι δασμοί της Ε.Ε. βρίσκονται ξανά στο επίκεντρο ενός σκληρού γεωοικονομικού παζαριού.