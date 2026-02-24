Μέσα από το κλειστό κύκλωμα καμερών που είχε εγκαταστήσει για την ασφάλεια των παιδιών της, η μητέρα στην Κυψέλη παρακολούθησε σε ζωντανή μετάδοση την απόλυτη φρίκη. Ο άνθρωπος που εμπιστευόταν για τα θελήματα του σπιτιού, ένας 64χρονος άνδρας, εκμεταλλεύτηκε την ολιγόλεπτη απουσία της στο φαρμακείο για να εισβάλει στο διαμέρισμα και να επιτεθεί στην 25χρονη κόρη της, η οποία είναι ΑμεΑ.

«Σφράγισε ο εγκέφαλός μου με τις εικόνες που είδα»

Η γυναίκα, μιλώντας στο MEGA, περιέγραψε τη στιγμή που επέστρεψε και βρήκε τον γείτονά της πάνω από το παιδί της.

«Εγώ ανοίγοντας την πόρτα του σπιτιού τον είδα πάνω από το παιδί μου να ασελγεί, όπως φαίνεται και στα πλάνα των βίντεο. Άρχισα να τον βρίζω και να τον κυνηγάω. Ήταν γυμνός και προσπαθούσε να με αγκαλιάσει και να μου ζητήσει συγγνώμη. Μου έλεγε “συγγνώμη, έκανα ένα λάθος” και εγώ αυτό δεν το δέχομαι. Σφράγισε ο εγκέφαλός μου με τις εικόνες που είδα και το παιδί μου», εξομολογήθηκε η μητέρα σε κατάσταση σοκ.

Σύμφωνα με την καταγγελία, ο δράστης φέρεται να είχε βάλει στο στόχαστρο και τη δίδυμη αδελφή του θύματος, η οποία είναι επίσης ΑμεΑ και τετραπληγική. Το δεύτερο κορίτσι βρισκόταν ακριβώς δίπλα και αναγκάστηκε να παρακολουθήσει όλο το αποτρόπαιο σκηνικό.

Η μάχη σώμα με σώμα στον διάδρομο

Η αντίδραση της μητέρας ήταν ακαριαία, παρά τη βία που δέχθηκε από τον 64χρονο. Όπως ανέφερε, η σύγκρουση ήταν σφοδρή, με τον δράστη να την χτυπά προκειμένου να διαφύγει.

«Πήρα ένα τηγάνι, τον χτύπησα στο κεφάλι και πέσαμε κάτω. Του έριξα δύο μπουνιές αλλά δεν με νοιάζει αν με χτύπησε. Έχω εκδορές γιατί μου τραβούσε τα μαλλιά, το μόνο που με νοιάζει είναι αυτό που έκανε στο παιδί μου, που το είδα από τις κάμερες», δήλωσε χαρακτηριστικά, περιγράφοντας την προσπάθειά της να προστατεύσει την οικογένειά της.

Το ιστορικό της εμπιστοσύνης και τα ερωτηματικά

Ο 64χρονος ήταν γνώριμο πρόσωπο στη γειτονιά και η οικογένεια τον βοηθούσε οικονομικά αναθέτοντάς του δουλειές. Η μητέρα εξήγησε πως ποτέ στο παρελθόν δεν είχε δώσει δικαιώματα ούτε είχε μπει ξανά στο εσωτερικό του σπιτιού.

«Έκανε θελήματα για όλους στη γειτονιά και πληρωνόταν κάθε μήνα. Εγώ δεν είχα βοήθεια γιατί “έχασα” πρόσφατα την μητέρα μου αλλά αυτός ο άνθρωπος δεν είχε μπει ξανά στο σπίτι μου. Του έλεγα “σε παρακαλώ να με βοηθάς με νερά και ψώνια”, έγραφα τι του χρωστάω και τέλος του μήνα τον πλήρωνα», σημείωσε.

Η γυναίκα εξέφρασε παράλληλα και το παράπονό της για τον τρόπο συλλογής των στοιχείων από τις αρχές, αναφέροντας πως παρά την κινητοποίηση, δεν κατασχέθηκαν σημαντικά πειστήρια από το δωμάτιο.

«Τα κορίτσια εξετάστηκαν στο Θριάσιο, δεν είναι πειραγμένα, όμως η αστυνομία δεν πήρε το σεντόνι από το κρεβάτι της κόρης μου. Είκοσι αστυνομικοί ήταν εδώ και ο άνδρας με πήρε 4 φορές τηλέφωνο και μόλις άκουγε αστυνομικό στο ακουστικό το έκλεινε», κατέληξε η μητέρα, η οποία πλέον προσπαθεί να διαχειριστεί το τραύμα που προκλήθηκε στα δύο της παιδιά.