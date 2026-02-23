Σοβαρές διαστάσεις λαμβάνει η υπόθεση του 64χρονου άνδρα από την Αλβανία, ο οποίος κατηγορείται ότι επιχείρησε να βιάσει 25χρονη γυναίκα με αναπηρία στην Κυψέλη. Νέα στοιχεία προκύπτουν μετά τη δημόσια καταγγελία της κόρης του, η οποία τον κατηγορεί για σεξουαλική κακοποίηση όταν η ίδια ήταν μόλις επτά ετών.

Το περιστατικό αποκαλύφθηκε ύστερα από καταγγελία της μητέρας της 25χρονης, η οποία μέσω καμερών ασφαλείας στο σπίτι της κατέγραψε τις κινήσεις του φερόμενου δράστη το πρωί του Σαββάτου (21.02.2026). Σύμφωνα με όσα ανέφερε, ο 64χρονος είναι γνώριμος της οικογένειας, ενώ φέρεται να αποπειράθηκε να επιτεθεί και στη δίδυμη αδελφή της 25χρονης, η οποία επίσης είναι ΑμεΑ.

Μιλώντας στο Star, η κόρη του κατηγορούμενου υποστήριξε ότι βίωσε παρόμοια κακοποιητική συμπεριφορά σε παιδική ηλικία. Όπως δήλωσε, για χρόνια δεν μίλησε λόγω φόβου, ενώ όταν αργότερα αναφέρθηκε στο περιστατικό, ο πατέρας της αρνήθηκε τα πάντα.

Οι αστυνομικές αρχές και ειδικότερα η Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Αθηνών διεξάγουν έρευνες για τον εντοπισμό του 64χρονου στο κέντρο της Αθήνας και στα νότια προάστια. Οι αρχές εκτιμούν ότι ενδέχεται να υποβοηθείται από τρίτα πρόσωπα, ενώ δεν θεωρούν πιθανή τη διαφυγή του στο εξωτερικό.

Το συμβάν σημειώθηκε στο διαμέρισμα όπου διαμένει η μητέρα με τις δύο κόρες της. Σύμφωνα με την καταγγελία, ο άνδρας φέρεται να εισήλθε στο σπίτι, να κλείδωσε την πόρτα και να επιχείρησε να κακοποιήσει την 25χρονη. Λίγα λεπτά αργότερα, η μητέρα επέστρεψε και ακολούθησε συμπλοκή μεταξύ τους.

Η ίδια δήλωσε ότι η ύπαρξη καμερών ασφαλείας συνέβαλε καθοριστικά στην τεκμηρίωση του περιστατικού και στην άμεση κινητοποίηση των αρχών.