Ένας άνδρας, άτομο υπεράνω πάσης υποψίας, γνωστός της οικογένειας για 18 χρόνια και πρόσωπο απόλυτης εμπιστοσύνης της μητέρας φέρεται να εκμεταλλεύτηκε την ολιγόλεπτη απουσία της εισβάλλοντας στο ισόγειο διαμέρισμα όπου ζει με τις δύο 25χρονες δίδυμες κόρες της με αναπηρία.

Όσα ακολούθησαν δεν τα χωρά ανθρώπινος νους. Η μητέρα των κοριτσιών μίλησε στο MEGA και ξέσπασε.

«Πήγα στο φαρμακείο που είναι ούτε 20 μέτρα από το σπίτι να πάρω γυαλιά και γυρνώντας, τον βρήκα μέσα».

Ο δράστης φέρεται να επιτέθηκε σεξουαλικά στη μία από τις δύο αδελφές. Η 25χρονη μεταφέρθηκε τραυματισμένη με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Θριάσιο νοσοκομείο για ιατρική φροντίδα.

Στα πλάνα του MEGA, αστυνομικοί της ομάδας ΔΙ.ΑΣ. φτάνουν στο σπίτι μαζί με το ασθενοφόρο. Διασώστες τοποθετούν τη νεαρή γυναίκα στο φορείο.

Οι αρρωστημένες κινήσεις του δράστη έχουν καταγραφεί από κάμερα κλειστού κυκλώματος του σπιτιού, ενώ παράλληλα οι Αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο να επιχείρησε να επιτεθεί και στο δεύτερο κορίτσι.

Η μητέρα ήταν εκείνη που όταν επέστρεψε στο σπίτι, άνοιξε την πόρτα και αντίκρισε την φρίκη. Σε κατάσταση σοκ, του επιτέθηκε με ό,τι βρήκε μπροστά της. Με ένα τηγάνι και ένα μαχαίρι.

Παρόλα αυτά, ο δράστης κατάφερε να διαφύγει. Βοηθούσε τη μητέρα με τα ψώνια και ήταν κοντινό της πρόσωπο.

Οι αστυνομικοί έχουν ταυτοποιήσει τον άνδρα αλβανικής καταγωγής και έχουν εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τη σύλληψη του.