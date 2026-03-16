Ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Σταύρος Μιχαηλίδης, σε τηλεοπτικές δηλώσεις που έκανε, υποστήριξε ότι η ελληνική κυβέρνηση γνώριζε για τον πόλεμο στο Ιράν, μήνες πριν ξεσπάσει.

Μιλώντας στην εκπομπή «Talk» και απαντώντας σε ερώτηση για ποιον λόγο πρέπει κάποιος να ψηφίσει το ΠΑΣΟΚ, υποστήριξε μεταξύ άλλων:

«Εγώ που δεν είμαι κανένας παράγοντας, ούτε έχω σύστημα να με ενημερώνει όπως πρέπει, έβλεπα σαν απλώς πολίτης αυτό που έρχεται. Μια κυβέρνηση που έχει όλο τον μηχανισμό, γιατί έχει τους μηχανισμούς, όφειλε να γνωρίζει. Εγώ μπορεί να καταλάβω τι έπρεπε ή τι γνώριζε. Γνώριζε εννέα και δέκα μήνες πριν για τον πόλεμο στον Κόλπο, όπως όλες οι κυβερνήσεις της Ευρώπης. Και την ημέρα, και τον μήνα γνώριζε, δεν γνώριζε ενδεχομένως την ακριβή ημερομηνία».