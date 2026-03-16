Η τεχνητή νοημοσύνη ξαναμοιράζει την τράπουλα της αγοράς εργασίας, αλλά όχι πάντα εκεί που νομίζουμε. Νέα ανάλυση από GovAI και Brookings δείχνει ότι ο «λογαριασμός» της αυτοματοποίησης πέφτει κυρίως σε λευκά κολάρα και σε γυναικοκρατούμενα επαγγέλματα, την ώρα που οι χειρωνακτικές δουλειές φαίνεται προς το παρόν να αντέχουν. Την ίδια στιγμή, άλλες μελέτες, από τη Stanford μέχρι την Anthropic, δίνουν μια εικόνα γεμάτη αντιφάσεις: η τεχνητή νοημοσύνη αφαιρεί θέσεις για νεότερους εργαζομένους σε ορισμένους κλάδους, ενώ σε άλλους υπόσχεται «έξυπνη» αναβάθμιση και όχι μαζικές απολύσεις.

Σύμφωνα με τη μελέτη των GovAI–Brookings, οι ερευνητές αξιολόγησαν πάνω από 350 επαγγέλματα ως προς την «έκθεση» σε τεχνητή νοημοσύνη, δηλαδή πόσα από τα καθημερινά τους καθήκοντα μπορούν ρεαλιστικά να γίνουν πιο αποδοτικά από ένα σύστημα AI. Προγραμματιστές, στελέχη μάρκετινγκ, αναλυτές χρηματοοικονομικών και εργαζόμενοι στην εξυπηρέτηση πελατών εμφανίζουν υψηλή επικάλυψη με τις δυνατότητες των αλγορίθμων, άρα βρίσκονται στην πρώτη γραμμή του κινδύνου αντικατάστασης. Όμως οι ίδιοι ερευνητές προσθέτουν μια κρίσιμη δεύτερη διάσταση: πόσο εύκολα μπορεί κάποιος σε κάθε επάγγελμα να μεταπηδήσει σε άλλη, καλοπληρωμένη δουλειά, αν η τεχνητή νοημοσύνη σβήσει τη σημερινή.

Τεχνητή νοημοσύνη: ποιοι χάνουν, ποιοι αντέχουν

Εδώ εμφανίζεται το πρώτο μεγάλο παράδοξο της τεχνητής νοημοσύνης στην εργασία. Επαγγέλματα όπως οι web designers και οι προγραμματιστές είναι υψηλά εκτεθειμένα, αλλά οι κάτοχοί τους, συνήθως μορφωμένοι, με εμπειρία και κατοικία σε πόλεις με πολλές ευκαιρίες, θεωρούνται περισσότερο «ευέλικτοι» για να ξανασταθούν στα πόδια τους. Αντίθετα, περίπου 6,1 εκατομμύρια εργαζόμενοι σε κλασικές διοικητικές–γραμματειακές θέσεις κατατάσσονται στις πιο εκτεθειμένες ειδικότητες με τη χαμηλότερη δυνατότητα προσαρμογής, παγιδευμένοι σε περιορισμένες δεξιότητες, λίγες αποταμιεύσεις και στενούς ορίζοντες επανένταξης.

Η ανισότητα δεν σταματά εκεί: οι γυναίκες αποτελούν περίπου το 86% αυτής της ομάδας «διπλά εκτεθειμένων» εργαζομένων, δείχνοντας ότι η τεχνητή νοημοσύνη κινδυνεύει να βαθύνει υφιστάμενες κοινωνικές και έμφυλες ανισότητες. Η ιστορική εμπειρία από τις τηλεφωνήτριες και τις δακτυλογράφους του 20ού αιώνα είναι αποκαλυπτική: κάθε νέο κύμα τεχνολογίας παρουσιαζόταν ως ευκαιρία για πιο δημιουργική, «ανώτερη» εργασία, αλλά στην πράξη συχνά μεταφράστηκε σε περισσότερα καθήκοντα, λιγότερη αυτονομία και στάσιμους μισθούς. Σήμερα, η συζήτηση επαναλαμβάνεται με άλλο λεξιλόγιο, αλλά με παρόμοιους φόβους: ποιος ελέγχει τα εργαλεία και ποιος απλώς «προσαρμόζεται» σε αυτά.

Τεχνητή νοημοσύνη: ανάμεσα στον πανικό και την υπεραισιοδοξία

Τα δεδομένα γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη είναι τόσο αντιφατικά που επιτρέπουν σχεδόν σε όλους να διαλέξουν το αφήγημα που τους βολεύει. Μια ανάλυση του Stanford δείχνει ότι η γρήγορη υιοθέτηση generative AI έχει ήδη ροκανίσει τις ευκαιρίες για εργαζομένους 22–25 ετών σε κλάδους όπως η εξυπηρέτηση πελατών, η λογιστική και το software engineering, με πτώση 13% στις διαθέσιμες θέσεις από το 2022. Άλλες έρευνες, όπως εκείνη της Economic Innovation Group, καταλήγουν ότι οι νέοι σε αυτές τις «ψηφιακές» ειδικότητες τα πάνε καλύτερα από συνομηλίκους τους σε λιγότερο εκτεθειμένα επαγγέλματα – δείχνοντας ότι το ίδιο κύμα τεχνητής νοημοσύνης μπορεί να λειτουργεί εντελώς διαφορετικά από αγορά σε αγορά.

Τράπεζες όπως η Fed του Ντάλας υποστηρίζουν ότι δεν υπάρχουν ακόμη μετρήσιμα στοιχεία πως η τεχνητή νοημοσύνη σπρώχνει μαζικά Αμερικανούς εκτός εργασίας, τουλάχιστον στην τρέχουσα δεκαετία. Κι όμως, κορυφαίοι CEOs προβλέπουν δημόσια εκατομμύρια χαμένες θέσεις, ενώ το ίδιο το οικοσύστημα της AI – από τη Microsoft μέχρι την Anthropic – δημοσιεύει λίστες με επαγγέλματα στα οποία ήδη αυτοματοποιείται πάνω από το 70% των καθηκόντων, όπως οι προγραμματιστές, οι υπεύθυνοι εξυπηρέτησης πελατών και οι εργαζόμενοι στην καταχώριση δεδομένων. Το αποτέλεσμα είναι ένα τοπίο στο οποίο ο πανικός, η άρνηση και η υπεραισιοδοξία συνυπάρχουν σε πραγματικό χρόνο.

Τεχνητή νοημοσύνη: από τη θεωρία στην πολιτική

Παρά το θόρυβο, ένα σημείο σύγκλισης ξεχωρίζει: μέχρι σήμερα δεν υπάρχει πειστική ένδειξη ότι η τεχνητή νοημοσύνη έχει προκαλέσει γενικευμένη ανεργία, αλλά υπάρχουν σαφή σημάδια ότι αναδιαμορφώνει ποιες δουλειές αλλάζουν πρώτες – και σε ποιους ανήκουν αυτές οι δουλειές. Σε αντίθεση με προηγούμενα κύματα αυτοματοποίησης που χτύπησαν κυρίως βιομηχανικούς και χειρωνακτικούς εργαζομένους, η νέα φάση στοχεύει στον πυρήνα των «γνωστικών» επαγγελμάτων: από τους financial analysts έως τους μεταφραστές, τους ιστορικούς και τους πωλητές υπηρεσιών, που βρίσκονται πολύ ψηλά στις λίστες επαγγελμάτων με τη μεγαλύτερη έκθεση σε generative AI, σύμφωνα με τη Washington Post.

Οι ερευνητές του GovAI και του Brookings προειδοποιούν ότι η μεγάλη πρόκληση δεν είναι να σταματήσει η τεχνητή νοημοσύνη, αλλά να σχεδιαστούν πολιτικές που δεν αφήνουν τους πιο ευάλωτους «αόρατους». Προτείνουν πιο γενναιόδωρα επιδόματα ανεργίας, μεγαλύτερη διάρκειά τους και ενεργές πολιτικές επανένταξης, με εξατομικευμένη συμβουλευτική και κατάρτιση ώστε οι εργαζόμενοι χαμηλής προσαρμοστικότητας να μη χαθούν μόνιμα από τον χάρτη της εργασίας. Η ιστορία, υπενθυμίζουν, δείχνει ότι η τεχνολογία σπάνια εξαφανίζει συνολικά την εργασία· το ερώτημα είναι ποιος πληρώνει το κόστος της μετάβασης, και αν η τεχνητή νοημοσύνη θα γίνει εργαλείο ισχύος για τους λίγους ή ασπίδα ευκαιριών για τους πολλούς.

