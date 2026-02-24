Λίγη ώρα νωρίτερα εμφανίστηκε με δική του πρωτοβουλία στην Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Αθηνών ο 64χρονος υπήκοος Αλβανίας, σε βάρος του οποίου έχει σχηματιστεί κατηγορία για επίθεση με πρόθεση βιασμού εις βάρος 25χρονης ΑμεΑ μέσα σε διαμέρισμα στην Κυψέλη.

Ο άνδρας προσήλθε στις αστυνομικές αρχές συνοδευόμενος από τον δικηγόρο του.

Πώς ήρθε στο φως το περιστατικό

Το περιστατικό αποκαλύφθηκε ύστερα από καταγγελία της μητέρας της 25χρονης, η οποία μέσω καμερών ασφαλείας στο σπίτι της κατέγραψε τις κινήσεις του φερόμενου δράστη το πρωί του Σαββάτου (21.02.2026). Σύμφωνα με όσα ανέφερε, ο 64χρονος είναι γνώριμος της οικογένειας, ενώ φέρεται να αποπειράθηκε να επιτεθεί και στη δίδυμη αδελφή της 25χρονης, η οποία επίσης είναι ΑμεΑ.

Μιλώντας στο Star, η κόρη του κατηγορούμενου υποστήριξε ότι βίωσε παρόμοια κακοποιητική συμπεριφορά σε παιδική ηλικία. Όπως δήλωσε, για χρόνια δεν μίλησε λόγω φόβου, ενώ όταν αργότερα αναφέρθηκε στο περιστατικό, ο πατέρας της αρνήθηκε τα πάντα.

Το συμβάν σημειώθηκε στο διαμέρισμα όπου διαμένει η μητέρα με τις δύο κόρες της. Σύμφωνα με την καταγγελία, ο άνδρας φέρεται να εισήλθε στο σπίτι, να κλείδωσε την πόρτα και να επιχείρησε να κακοποιήσει την 25χρονη. Λίγα λεπτά αργότερα, η μητέρα επέστρεψε και ακολούθησε συμπλοκή μεταξύ τους.

Η ίδια δήλωσε ότι η ύπαρξη καμερών ασφαλείας συνέβαλε καθοριστικά στην τεκμηρίωση του περιστατικού και στην άμεση κινητοποίηση των Αρχών.



