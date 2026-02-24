Ο Μάκης Γκαγκάτσης απένειμε τα σήματα FIFA στους διεθνείς διαιτητές και βοηθούς για το 2026 σε εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στην ΕΠΟ και τόνισε πως στόχος είναι να σφυρίζουν Έλληνες και στα ντέρμπι του πρωταθλήματος.

Έχοντας δίπλα του τον επικεφαλής της ΚΕΔ, Στεφάν Λανουά, ο πρόεδρος της ελληνικής ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας απένειμε τα σήματα της FIFA στους διεθνείς διαιτητές για το 2026 και στην ομιλία του είπε τα εξής…

«Συγχαρητήρια σε όλους, ξέρετε ότι εκπροσωπείτε διεθνώς τη χώρα μας και είστε πρεσβευτές της στο εξωτερικό. Πραγματικά πιστεύω ότι γίνονται πολλά και θετικά βήματα για το μέλλον της ελληνικής διαιτησίας, αρχής γενομένης από φέτος που μετά από πολλά χρόνια, Έλληνες διαιτητές σφυρίζουν ντέρμπι στο Κύπελλο Ελλάδας με ξένους στο VAR και σκοπός μας είναι κάποια στιγμή το εν λόγω μέτρο να επεκταθεί, με τη σύμφωνη γνώμη των ΠΑΕ, και στο ελληνικό πρωτάθλημα.

Θεωρώ ότι το μέτρο ήταν επιτυχημένο και για αυτόν τον λόγο αγκαλιάστηκε από το σύνολο των ΜΜΕ και του κόσμου. Πραγματικά εύχομαι για όλους σας αυτό να συνεχιστεί. Είναι σημαντικό για εσάς τους ίδιους, διότι όπως ένας παίκτης θέλει να παίζει ντέρμπι για να γίνεται καλύτερος, το ίδιο συμβαίνει και στη δική σας περίπτωση.

Κλείνοντας θέλω να θυμάστε πάντα ότι εκπροσωπείτε τη χώρα μας σε αγώνες της FIFA και της UEFA και πραγματικά να είστε περήφανοι για αυτό, γιατί αυτός είναι ένας τίτλος που θα σας συντροφεύει και μετά το τέλος της καριέρας σας, έως και το τέλος της σταδιοδρομίας σας στον χώρο της διαιτησίας».

Λανουά: Στο μέλλον η συμμετοχή σας σε διεθνείς αγώνες θα είναι μεγαλύτερη

Τον λόγο πήρε στη συνέχεια ο Λανουά, ο οποίος είπε: «Ευχαριστώ όλες και όλους που βρίσκεστε εδώ ήμερα, σάς αξίζουν συγχαρητήρια για την πορεία σας. Αρχικά θέλω να ευχαριστήσω τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας, Μάκη Γκαγκάτση, για τη διοργάνωση της σημερινής εκδήλωσης. Είναι πολύ σημαντικό να γιορτάζουμε με αυτόν τον τρόπο τους διεθνείς αξιωματούχους διαιτησίας της Ελλάδας, όχι μόνο τους καινούργιους, αλλά όλους τους διεθνείς.

Όπως έχω αναφέρει και άλλες φορές σε ανάλογες εκδηλώσεις, ως διεθνής διαιτητής σε αγώνες FIFA-UEFA σε όλες τις διοργανώσεις, γίνεστε πρεσβευτές της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας και του ελληνικού ποδοσφαίρου στο διεθνές στερέωμα.

Δεν εμπλέκεστε μόνο ατομικά ως μονάδες εντός αγωνιστικού χώρου, αλλά εκπροσωπείτε την Ομοσπονδία και όλο το ελληνικό ποδόσφαιρο στην Ευρώπη και σε όλο τον κόσμο. Περιμενουμε ότι στο μέλλον η συμμετοχή σας σε διεθνείς αγώνες θα είναι μεγαλύτερη. Εύχομαι να απολαύσετε την εκδήλωση».