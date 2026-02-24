Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ άφησε εκτός 11άδας τον Αγιούμπ Ελ Κααμπί για τη ρεβάνς του Ολυμπιακού με τη Λεβερκούζεν, στα play off πρόκρισης στους «16» του Champions League.

Η ήττα με 0-2 στο Καραϊσκάκη έχει δώσει πολύ μεγάλο προβάδισμα στους Γερμανούς, οι «ερυθρόλευκοι» όμως ταξίδεψαν στη Γερμανία αποφασισμένοι να τα δώσουν όλα και να παλέψουν μέχρι τέλους για μια ανατροπή που θα είναι επική, αν τελικά γίνει.

Η ομάδα του Πειραιά θα έχει στο πλευρό της και τους οπαδούς της που δίνουν δυναμικό παρών στο γήπεδο της Λεβερκούζεν και ο Μεντιλίμπαρ αποφάσισε να παρατάξει την ομάδα με ένα σέντερ φορ αυτή τη φορά, δίνοντας θέση βασικού στον Ταρέμι και αφήνοντας στον πάγκο τον Ελ Κααμπί.

Κάτα από τα δοκάρια του Ολυμπιακού θα είναι ο Τζολάκης, η αμυντική τετράδα αποτελείται από τους Ροντινέι, Ρέτσο, Πιρόλα, Ορτέγα, στο κέντρο θα είναι οι Γκαρθία, Έσε, Μουζακίτης, με τους Τσικίνιο και Ζέλσον Μάρτινς να αποτελούν τα στηρίγματα του προωθημένου Ταρέμι.

Η 11άδα του Ολυμπιακού: Τζολάκης, Ροντινέι, Ρέτσος, Πιρόλα, Ορτέγα, Γκαρθία, Έσε, Μουζακίτης, Ζέλσον Μάρτινς, Τσικίνιο, Ταρέμι.

Στον πάγκο είναι οι Πασχαλάκης, Μπότης, Μπιανκόν, Καλογερόπουλος, Ντιόγκο Νασιμέντο, Ελ Καμπί, Σιπιόνι, Αντρέ Λουίζ, Κλέιτον, Κοστίνια, Λιατσικούρας, Μπρούνο.