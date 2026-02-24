Στο Φανάρι πραγματοποιήθηκε η Θεία Λειτουργία των Προηγιασμένων Δώρων, σε κλίμα κατάνυξης και υψηλού συμβολισμού, με ιδιαίτερη αναφορά στα θύματα του πολέμου στην Ουκρανία.

Η Ακολουθία τελέστηκε σήμερα το πρωί στον Πατριαρχικό Ναό στο Φανάρι, με αφορμή την εορτή της Ευρέσεως της Τιμίας Κεφαλής του Αγίου Ιωάννη του Προδρόμου.



Της Θείας Λειτουργίας προεξήρχε ο Οικουμενικός Πατριάρχης, που απηύθυνε προσευχές για την πνευματική ενίσχυση των πιστών, καθώς εισερχόμαστε στη Μεγάλη Τεσσαρακοστή, υπογραμμίζοντας τον ασκητικό και μετανοητικό χαρακτήρα της περιόδου αυτής.

Στο τέλος της Ακολουθίας τελέστηκε Τρισάγιο υπέρ αναπαύσεως των ψυχών όλων των θυμάτων του πολέμου στην Ουκρανία, επ’ αφορμή της συμπλήρωσης τεσσάρων ετών από τη ρωσική εισβολή.

Σήμερα, 24 Φεβρουαρίου, συμπληρώνονται τέσσερα χρόνια από τη ρωσική εισβολή στο ουκρανικό έδαφος. Η σύγκρουση προκάλεσε μεγάλες απώλειες. Σύμφωνα με τον Ύπατο Αρμοστή του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες, περίπου 5,9 εκατομμύρια άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει τη χώρα, ενώ πάνω από 15.000 άμαχοι έχουν σκοτωθεί. Περίπου το ένα τέταρτο του προπολεμικού πληθυσμού των 42 εκατ. ανθρώπων έχει χαθεί. Μετά από τέσσερα χρόνια εκτεταμένων συγκρούσεων, η πολεμική αυτή σύρραξη χαρακτηρίζεται ως η αιματηρότερη στην Ευρώπη μετά το τέλος του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου.